Voor typograaf Gerard Unger (1942-2018) was er niets wereldser dan het alfabet

Voor Gerard Unger (Arnhem, 1942) was er niets wereldser dan het alfabet. 'Het kent en beschrijft alles', schreef hij ooit in deze krant. Zelf zou hij het niet zeggen, daar was hij te bescheiden voor, maar Gerard Unger was de meestgebruikte letterontwerper van Nederland. De letters die u nu leest zijn van zijn lettertype Swift 2.0, sinds 1999 in gebruik. Oorspronkelijk ontworpen in 1985, speciaal voor grof krantenpapier. Ook niet-Trouw-lezers zien de letters van de Nederlandse typograaf dagelijks: hij ontwierp onder andere de letters van de ANWB-borden, de Volkskrant gebruikt zijn Capitolium News, de grote Amerikaanse krant USA Today rolde jarenlang in zijn compacte Gulliverletter van de persen, en ook de borden in de Amsterdamse metro zijn in zijn letters geschreven.

De q was in zijn ogen een pauw die zonder staart een gewone kip is

Op zijn zestiende zag Unger letterontwerpen van typograaf Jan van Krimpen op een tentoonstelling. Het veroorzaakte een schok van herkenning, vertelde hij Trouw. Hij studeerde grafisch vormgeven aan de latere Rietveldacademie met een specialisatie in letterontwerpen. Na de academie had hij meerdere baantjes: typograaf bij een reclamebureau, bij geld- en postzegeldrukkerij Joh. Enschedé, en bij Wim Crouwel. Die laatste lanceerde in 1967 zijn 'New alphabet', een modernistische, mathematische benadering van het alfabet. Unger mocht er een reactie op geven, dat deed hij in een handgeschreven statement. Ondanks de nieuwe machines zo dicht mogelijk bij de bestaande oude lettervormen blijven, dat was zijn doel.

Van alle letteronderdelen waren de bogen hem het liefst. 'Een boog neemt een sprong in het diepe, accelereert en strekt zich.' De buiten- en de binnenvorm, dat wat er binnen in de letter gebeurt, was voor hem net zo belangrijk als de letter zelf. En niet alleen de losse letters: de woorden, zinnen, pagina's. Unger: "Wat blijft er over als de letters als orkest optreden?" Ook punten en komma's, uitroepteken en haakjes sluiten, hoorden bij zijn muziek.