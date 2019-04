Voor twintig nieuwe stations is zeker ruimte, denkt ProRail

Het wordt drukker op het spoor, de verstedelijking zet verder door en de moderne reiziger stelt hogere eisen. Daarom wil spoorbeheerder ProRail de komende tien jaar 3,5 miljard euro investeren in het vernieuwen en comfortabeler maken van stations. Om de groeiende bevolking in de nieuwe woonwijken te kunnen vervoeren, komen er bovendien tientallen sta­tions bij, verwacht ProRail, dat vandaag zijn jaarverslag naar buiten bracht. Het geld voor de grootscheepse operatie moet worden opgebracht door het Rijk, provincies en gemeenten en door de vervoerders zelf.

Waar de nieuwe stations precies moeten komen en wanneer, kan de spoorbeheerder nog niet zeggen. “Maar als je de wensen van de provincies bij elkaar optelt, kom je wel op vijftig, zestig of zeventig namen”, zegt woordvoerder Jaap Eikelboom van ProRail. “Die zullen er niet allemaal komen, maar voor twintig nieuwe stations is zeker ruimte.”

Die zullen voor een groot deel verrijzen in de Randstad, waar de overheid honderdduizenden woningen gaat bouwen. Zo bestaan alleen al voor het westelijk havengebied van Amsterdam plannen om tussen de 40.000 en 70.000 huizen neer te zetten. “Al hoeven daar niet per se treinstations te komen, dat kan ook een metro worden”, aldus Eikelboom.

De opknapbeurt voor de nationale treinstations omvat onder meer het aanbrengen van liften, het moderniseren van sanitaire voorzieningen en wachtruimtes en het plaatsen van camera’s en andere technische snufjes. Ook komen er voor 2020 meer plekken in de fietsenstallingen. Die komen bovenop de 554.773 fietsenrekken die er nu al zijn, aldus ProRail. Volgens ProRailbaas Pier Eringa is de miljardeninvestering nodig om de moderne reiziger te kunnen bedienen, die meer is gesteld op comfort en gemak.

ProRail slaagde er afgelopen jaar in meer treinen op tijd te laten rijden. Ruim 91 procent was in 2018 op tijd, net iets meer dan een jaar eerder, blijkt uit het jaarverslag. Ook de met softwareproblemen kampende hogesnelheidslijn (hsl) deed het beter. 82,7 procent van de hsl-reizigers arriveerde op tijd, een fractie boven de norm van het ministerie van infrastructuur van 82,5 procent, aldus ProRail.

Of meer en betere stations automobilisten doet besluiten voortaan de trein te nemen, betwijfelt Veeneman. “De gedachte dat veel spoor leidt tot minder auto’s is wat achterhaald. Dat ligt veel complexer. Waar wonen mensen, waar werken ze? Wat zeker is: als je géén spoor hebt krijg je ze sowieso niet uit de auto. En het spoor doet het heel goed ondanks het feit dat we hier niet doen aan autootje pesten.”

Het station van de toekomst: slimme camera’s, aftelborden en crowdcontrol via computers

Plannen is vooruitzien. Dus gaf spoorbeheerder ProRail een voorzetje over de toekomstige manier van reizen. ‘We zitten op het spoor van een grootschalige verandering. In een transitie naar een gasloos tijdperk, waarin afval onze nieuwe grondstof wordt en waarin we steeds gezonder en comfortabeler willen leven. En al deze transities hebben impact op de wijze waarop wij samenleven’, schrijft ProRail. ‘Dit stelt andere eisen aan het reizen. Reizen is niet meer alleen een middel om ergens te komen. Het wordt een verlengstuk van ons leven.’

“Reizen is niet alleen maar van A naar B gaan. Stations worden verblijfplaatsen waar technologie een grote rol gaat spelen”, zegt Jaap Eikelboom van ProRail.

Het Sta­tion van de Toekomst herbergt straks allerlei snufjes om de reiziger te dienen. “Slimme camera’s die onaangepast gedrag registreren verhogen de sociale veiligheid, we testen op sommige sta­tions verlichting die automatisch dimt of feller wordt als de situatie daar om vraagt, op Utrecht Centraal testen we een bord met reisinformatie dat aangeeft waar de trein precies stopt en hoeveel plaatsen er nog vrij zijn in de trein. Een afteller toont tot op de seconde wanneer een trein precies binnenkomt. Verder moet je denken aan geluidswanden die ervoor zorgen dat de omroepinstallatie beter klinkt en sensoren in lichttegels op de perrons die aangeven waar de trein stopt.”

Met apps kunnen reizigers die met de fiets naar het station komen ­alvast een plaatsje reserveren in de stalling. Daarnaast experimenteert de spoorbeheerder met crowdcontrol. Via camera’s, computers en data kan dan precies worden gevolgd wat de looproute is van mensen en waar reizigers zich bevinden.

Eikelboom: “Ook is het mogelijk dat de energie van remmende treinen wordt opgeslagen, zodat daar elektrische fietsen mee kunnen worden opgeladen.”