Voor turnster Céline van Gerner is elke salto nu een bonus

Ze won op haar eerste wedstrijd, de World Challenge Cup in Koper, meteen goud en zilver. Een ticket voor de EK in Glasgow is nu het doel. Eindpunt onbekend.

"Vroeger dacht ik dat ik na de Spelen van Londen al klaar zou zijn. Toen vond ik mijn 17 jaar al bijna oud. Vanaf dat moment heb ik niet meer nagedacht over leeftijd. Ik had toen nooit gedacht dat ik nog zoveel jaar te gaan had. Als mijn lichaam het opgeeft, is het klaar. Als ik het mentaal niet meer zie zitten, stop ik ook.

"Ik heb na Rio een jaar kunnen resetten. Dat was een bewuste keuze, ik had het nodig. Vorig jaar juli ben ik weer een keertje de turnhal in gegaan. Even hoi zeggen, kijken wat ik nog kon. Dat voelde zo fijn. Ik kon nog heel veel. Toen dacht ik bij mezelf: Ja, Céline, waarom zou je dan stoppen? Ik weet zeker dat ik dit over tien jaar niet meer kan. Nu nog wel. Ik wilde het nog een keer proberen. Dit is uiteindelijk wel wat ik het allerliefste doe.

Ontstekingen

"Voor de Spelen van Rio duurde het twee jaar tot ik de afsprong bij mijn brugoefening er goed achter kreeg. Ik kreeg dat conditioneel steeds niet voor elkaar, en zeker niet netjes. Nu lukte het me na negen maanden alweer. Blijkbaar zit het toch nog ergens in je systeem. Het enige waar ik me zorgen over heb gemaakt, is of ik het fysiek nog zou trekken. Dertien jaar allroundturnen begint zijn tol te eisen, dat is wat veel geweest. Ik loop al lang met een achillespeesblessure. Er is niet per se iets aan de hand, behalve wat vocht en ontstekingen hier en daar.

"Het is gewoon heel gevoelig. De pees ziet er wel goed uit, ik heb geen reden om te denken dat hij af gaat scheuren. Maar hij reageert heel erg op reizen. Op luchtdrukwisselingen. Of als ik lang in de bus zit. Dan heb ik er de eerste twee dagen na een reis veel last van. Met name op vloer en sprong bij het afzetten van de sprongen. Brug en balk gaan wel. Als ik de Spelen van Tokio wil halen, zal ik wel weer moeten allrounden. Het is afwachten hoe mijn lichaam daar op gaat reageren.

Vroeger trainde ik zo'n 32 uur per week, dat trek ik nu niet meer

"Als je jong bent en alles gaat vanzelf vergeet je soms stil te staan bij het succes. Dan ben je altijd maar bezig met de volgende dag, de volgende wedstrijd. Nu duik ik na de wedstrijd ook gewoon even de zee in als daar tijd voor is. Alles in mijn leven is meer in balans. Dat zie ik ook terug in mijn trainingsweken. Vroeger bracht ik mijn vrije tijd door op de bank, slapend. Daarna maakte ik me weer klaar voor de volgende training. Nu heb ik energie om een terrasje te pakken, of even te winkelen. Vroeger maakte ik zo'n 32 uur per week, dat trek ik nu niet meer. Ik train nu tussen de 20 en 25 uur, inclusief krachttraining. Ik hoef niets meer te leren, heb geen verlangen om een bepaald element nog te kunnen. Ik heb geluk gehad dat ik alles bijna wel gemaakt heb, in ieder geval in de training. Van alles wat er nu nog komt, wil ik kunnen genieten."