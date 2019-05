Voor supernova's heeft de mens het op een lopen gezet. Letterlijk.

Enkele miljoenen jaren geleden is er een hele serie supernova’s geweest. En dichtbij ook; tot op zo’n 160 lichtjaren van de aarde, wat in astronomische termen naast de deur is. Normaal merken we van een supernova niks, maar als ze zo dichtbij plaatsvinden heeft dat een vernietigend effect op de aarde. Zo’n ster die met veel geweld aan zijn levenseinde komt, zendt straling uit die uit de gassen in de aardse atmosfeer elektronen loslaat, negatief geladen deeltjes.

Ongekend onweer Er ontstaat vaker een scheve verdeling van positieve en negatieve lading in de atmosfeer, bijvoorbeeld wanneer waterdamp bevriest, maar dat gaat langzaam en mondt uit in een overzichtelijke onweersbui. Met de straling van een serie supernova’s gaat dat proces veel sneller. Er moet een tijdperk zijn geweest van ongekende donder en bliksem dat enkele miljoenen jaren heeft geduurd, zegt Mellot. Dat heeft geleid tot bosbranden over de hele wereld. Het bewijs daarvoor is de afzetting van een laag roet die stamt uit die periode en die je op allerlei plekken ter wereld kunt vinden. Het heeft het landschap waarin de vroege mens leefde ingrijpend veranderd. Veel van de bomen verdwenen en maakten plaats voor open ruimtes, zoals de savanne in Afrika, het continent waar de mens vandaan komt. In dat landschap was rechtop lopen belangrijker dan klimmen. Die druk van de omgeving zou ervoor hebben gezorgd dat de mens zijn grijpgrage voet, zoals apen hebben, inruilde voor een stijf exemplaar, met de duim niet tegenover, maar naast de vingers. Loopt veel beter.

