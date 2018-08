Voor stelletjes van het eiland Zamalek is de vissengrot een schuilplaats

Meer dan een eeuw later liggen die vissen geprepareerd in lege tanks, nadat er financiële problemen waren ontstaan. Met kerstverlichting is een poging gedaan wat te maken van een treurige scène: een stoffige schildpad en krokodil.

Tevergeefs, maar er komt toch niemand naar de vissengrot om de opgezette dieren te zien. In donkere hoeken van de grot schuilen vleermuizen voor daglicht en jonge stelletjes voor hun ouders.

Zwijgend en verlegen zitten ze naast elkaar. Sommige stelletjes maken giechelend selfies. Een paar jongens sloven zich uit door op de muur van de grot te klimmen.

De jongeren komen duidelijk niet van het welgestelde eiland Zamalek. Daar zijn vrouwen eindeloos op dieet en zie je ze overdag in leggings, met een fruitshake in de hand, net terug van de sportschool. In de vissengrot zie je een heel ander en in Egypte veel gangbaarder schoonheidsideaal: voluptueus.

Daten voor het huwelijk is not done en zonder chaperone is het onmogelijk je aanstaande te ontmoeten

Schuilplaats Een moeder is pas geslaagd als ze haar kinderen tonnetje rond heeft kunnen voeden. Nog een verschil: op Zamalek lopen vrouwen met lange, gestijlde haren rond, in de vissengrot dragen de vrouwen een gekleurde hoofddoek. De vissengrot is een schuilplaats voor Egyptische geliefden uit de lagere- en middenklasse. Daten voor het huwelijk is not done en zonder chaperone is het onmogelijk je aanstaande te ontmoeten. © kim deen Maar het eiland biedt anonimiteit, stelletjes lopen er niet overal het risico iemand tegen te komen die zij kennen. Ze bedenken een smoesje en zien elkaar bij de vissengrot. De tickets zijn goedkoop: 5 Egyptische pond (25 eurocent).