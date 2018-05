Voor Schippers moet 2018 het jaar van de glimlach worden

Een obsessie was het niet, maar het begon er wel steeds meer op te lijken. Dafne Schippers was er elke dag mee bezig: tijden, tijden, tijden. Het weerhield haar ervan om optimaal te genieten van haar sport, vertelde ze vorige week aan de NOS in Doha. Ze liep daar haar eerste 100 meter van het seizoen.

Uitgerekend op het moment dat ze meer plezier wilde beleven tijdens wedstrijden, kreeg ze een black-out. Het werd zwart voor haar ogen en ze werd zesde. Ze had moeten wennen aan de hitte.

Een week later is alles anders. Zaterdag liep Schippers haar eerste 200 meter van het seizoen, het nummer waarop ze de regerend wereldkampioene is. In Sjanghai ging het beter dan in Doha. Schippers liep in 22.34 naar het zilver, achter Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's (22.06). Schippers kwam niet in de buurt van haar persoonlijke record van 21.63, maar daar draait het in het begin van het seizoen nog niet om.

Reider vertelt Schippers dat ze zich niet moet bezighouden met tijden. Hij wil dat ze titels wint, in welke tijd maakt hem niet uit

Meetpunten 2018 moet het jaar van de glimlach worden voor Schippers. Haar sportieve piek ligt op de Europese kampioenschappen in Berlijn in augustus. Daar wil de 25-jarige geboren Utrechtse haar beste prestaties van dit jaar neerzetten. De Diamond League-wedstrijden die Schippers deze weken loopt, zijn de eerste meetpunten op weg naar Berlijn. Schippers had vorig jaar moeite met de vele vragen over haar tijden. De winnares van olympisch zilver in Rio op de 200 meter maakte na de Spelen een overstap naar de Amerikaanse coach Rana Reider. Ze had behoefte aan een nieuwe impuls, een andere manier van trainen. Onder Reider kweekte Schippers meer spiermassa. Maar haar nieuwe lichaam zorgde nog niet voor snellere tijden. Het had Schippers moeite gekost om het hele seizoen vragen te beantwoorden over haar andere trainingsmethode, zei ze op de WK in Londen vorig jaar zomer. Op iedere persconferentie werd ze weer geconfronteerd met de vraag waar de progressie bleef, een vraag die ze trouwens zelf ook wel eens aan haar coach had gesteld.

Bijzaak Heb geduld, zei Reider iedere keer. Hij wil dat Schippers maar op één moment in het jaar in topvorm is. Niet al in het begin van het seizoen. De Diamond League-wedstrijden zijn bijzaak. Medailles op internationale titeltoernooien tellen wel. Dan moet ze pas echt goed zijn. Reider liet haar vorig jaar niet volledig uitgerust aan de start verschijnen voor de wedstrijden aan het begin van het seizoen, en dat doet hij nu ook niet. Schippers merkte dat ze nog enigszins vermoeid van het laatste trainingskamp in Doha was aangekomen. Dat gevoel kan ze nu plaatsen. Reider kreeg vorig jaar gelijk, toen Schippers precies op het moment dat het moest haar beste tijd van het seizoen neerzette. Op de WK in Londen leverde ze een historische prestatie door haar wereldtitel te prolongeren op de 200 meter. Dat lukte maar twee vrouwen eerder in de WK-geschiedenis op die afstand: Merlene Ottey en Allyson Felix. Reider vertelt Schippers niet alleen dat ze geen acht moet slaan op minder snelle tijden in het begin van het seizoen, ze moet zich helemaal niet bezighouden met tijden. Hij wil dat ze titels wint. In welke tijd dat gebeurt, maakt hem niet uit. Als ze maar als eerste over de streep komt.