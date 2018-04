Voor Schiphol heeft veiligheid nog altijd geen prioriteit, ziet de Onderzoeksraad

Het rapport uit 2017 meldde dat de grenzen in zicht komen waarbinnen het vliegverkeer op Schiphol nog veilig kan worden afgehandeld. De wirwar van taxibanen, op- en afritten en elkaar kruisende landingsbanen leidt in combinatie met de toegenomen drukte tot risicovolle situaties.

Sinds het rapport is er weinig gebeurd. De sector en het ministerie van infrastructuur hebben de aanbevelingen van de Onderzoeksraad niet, of beperkt opgevolgd. De boodschap dat het per direct anders moest om veilig te blijven vliegen, lijkt niet te zijn doorgedrongen.

Dat betekent dat risicovolle situaties zich blijven voordoen. Zo ging het op 29 maart maar net goed toen een vliegtuig dat bij de landing een doorstart moest maken een startend vliegtuig heel dicht naderde.

Simpelweg vermijden

De Onderzoeksraad is bovendien misnoegd omdat de sector en het ministerie het rapport uit 2017 aangrepen om te benadrukken dat de veiligheid op Schiphol niet onvoldoende is. Door deze eenzijdige nadruk doet volgens de raad geen recht aan de zorgen over de veiligheid die er zijn.

Volgens de Onderzoeksraad zijn de betrokken partijen vervallen in een patroon waarin ze steeds weer nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren, waarna ze achteraf maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Hij ziet liever dat de luchtvaartsector en het ministerie veiligheidsrisico’s simpelweg vermijden, ook als dit negatieve gevolgen heeft voor de capaciteit van de luchthaven.

Verdere groei van Schiphol acht de raad pas mogelijk als de aanbevelingen opgevolgd zijn, de risico’s structureel zijn verminderd en er een principiële discussie is gevoerd over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Een recent rapport van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum waarin staat dat beperkte, veilige groei mogelijk is, verandert daar niets aan, zo stelt de Onderzoeksraad. Want voor die veilige groei moeten de aannames van dat rapport wel werkelijkheid worden. Zo ver is Schiphol nog niet.

