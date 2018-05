Voor Rusland is de nepmoord op Babtsjenko een provocatie

Arkadi Babtsjenko leeft en dat is het voornaamste. Die constatering loopt zowel in Rusland als Oekraïne als een rode draad door alle commentaren op de bizarre enscenering van de moord op de Russische journalist in Kiev. Zelfs het Kremlin sluit zich erbij aan. “Het is een vreemde geschiedenis, maar gelukkig leeft hij”, aldus de woordvoerder van de Russische president Poetin, Dmitri Peskov. “Maar dat verandert niets aan onze mening.” Die luidt dat de hele episode een tegen Rusland gerichte provocatie is van de Oekraïense veiligheidsdiensten.

De moord die geen moord bleek, is een waar geschenk voor de Russische staatstelevisie, die de gelegenheid met beide handen aangrijpt om Oekraïne in een kwaad daglicht te stellen. De presentator van een veelbekeken talkshow sprak gisteravond sarcastisch van een derde ‘miraculeuze wederopstanding’. “Eerst waren er de Syrische kinderen die zogenaamd waren omgekomen bij een gifgasaanval en vervolgens opdoken in Den Haag. Dan waren er de Skripals, die waren vergiftigd door een gifgas waardoor normaliter hele legers sneuvelen, maar de Skripals overleefden. De derde was de herrijzenis van Arkadi Babtsjenko.”

Ook Babtsjenko zelf maakt zich boos over vooral buitenlandse collega’s die hem ervan betichten als journalist onethisch te hebben gehandeld

In Oekraïne is er vooral bezorgdheid over de gevolgen van de operatie voor de geloofwaardigheid van Kiev, na alle internationale kritiek. “Als er nu iemand wordt doodgeschoten zal niemand dat nog geloven”, schrijft parlementslid en oud-journalist Moestafa Najem op Facebook. “Hoewel het natuurlijk beter is een persconferentie te bezoeken dan een begrafenis.” Minister van binnenlandse zaken Arsen Avakov hekelt de kritiek van organisaties als Amnesty International: “Hadden jullie soms liever dat Babtsjenko was vermoord?”

Ook Babtsjenko zelf maakt zich boos over vooral buitenlandse collega’s die hem ervan betichten als journalist onethisch te hebben gehandeld door zo nauw samen te werken met de Oekraïense veiligheidsdienst, de SBOe. Babtsjenko vindt dat ze geen recht van spreken hebben, gelooft stellig dat hij het enig juiste heeft gedaan om zichzelf en zijn gezin te beschermen en wenst zijn critici toe hetzelfde door te maken als hij.

De enscenering van de liquidatie was in groot detail voorbereid, vertelde Babtsjenko op een persconferentie in Kiev. Voor de foto’s die de vermeende opdrachtgever van de moord ervan moesten overtuigen dat de aanslag was geslaagd, werd varkensbloed gebruikt. Babtsjenko moest zich vervolgens dood houden tot in het mortuarium. De opdrachtgever is volgens de SBOe een na de ‘moord’ gearresteerde Oekraïense zakenman die onder meer vizieren heeft geleverd aan het Oekraïense leger. Maar volgens zijn advocaat bevatten de door de SBOe vrijgegeven video-opnamen geen enkel bewijs van zijn schuld.