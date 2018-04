Voor robotica-ingenieurs is het een mijlpaal: Twee robots zetten samen een Ikea-stoel in elkaar

Zij zijn erin geslaagd twee robots samen een Ikea-stoel in ­elkaar te laten zetten. Zonder ruzie te krijgen! Wat menselijke stellen zelden lukt, presteren deze twee robotarmen in acht minuten.

Lees verder na de advertentie

Jaloersmakend voor wie ooit in de knoop is geraakt met een Ikea-meubel: terwijl de ene robotarm een poot van de stoel in de lucht houdt, zoekt de andere de juiste houten verbindingsstukjes en schuift die moeiteloos in de gaatjes. De apotheose, het laten zakken van de complete rechterkant op de geassembleerde rest, doen de twee robotarmen samen, in onmenselijke harmonie.

Het laten zakken van de complete rechterkant op de geassembleerde rest, doen de twee robotarmen samen, in onmenselijke harmonie

Voor robotica-ingenieurs is het een mijlpaal, omdat deze montageklus werken met twee handen is. Daarbij moet de een niet alleen weten wat hij zelf moet doen, maar ook in de gaten houden waar de ander mee bezig is. Voor deze klus werd uit de plaatselijke Ikea een gewone keukenstoel gehaald (model Stefan), en werden alle onderdelen op de vloer uitgespreid. De twee robotarmen moesten het daarna zelf uitzoeken.

De enige hulp die de robots kregen, was de volgorde van de montagestappen. Die was gegeven. De Singaporezen zijn nu op weg naar de volgende uitdaging: ze willen hun robots zo’n stoel laten monteren met alleen losse onderdelen én de handleiding van Ikea. En voor Ikea gloort dan de vraag of het bedrijf de diensten van zulke robots niet moet aanbieden bij zijn meubels.