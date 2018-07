Voor reumapatiënt Maike Bakker gaat bij deze warmte alles nét iets soepeler

"Warm weer werkt niet voor iedereen, maar ik hoor het regelmatig van patiënten. Tijdens een vakantie in een land met een warm en droog klimaat hebben ze minder last van pijnlijke gewrichten, stijfheid én hebben ze meer energie", zegt reumatoloog Dirkjan van Schaardenburg van medisch centrum Reade in Amsterdam. "Ik schat dat ongeveer 80 procent baat kan hebben bij warm weer".

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen aan gewrichten, spieren, pezen en botten. Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben reuma, de meesten artrose.

Wetenschappelijk bewijs voor afnemende klachten bij warm weer is nooit gevonden. "Algemeen bekend is dat door hogere temperaturen spieren meer ontspannen omdat door de warmte de doorbloeding toeneemt. Afvalproducten van spieren worden dan ook sneller afgevoerd en weggespoeld, dat kan gunstig zijn", legt Van Schaardenburg uit.

Dat warmte goed kan werken bij sommige patiënten, ziet de arts terug bij zijn patiënten met Surinaamse wortels. "Sommigen wonen de helft van het jaar daar en zeggen dan bijna geen last te hebben van hun reumaklachten. Die klachten komen na twee dagen in Nederland vaak alweer terug", zegt Van Schaardenburg.

Toch relativeert hij de helende krachten van de zon. "Voor sommige patiënten kan warm weer klachten juist verergeren. Zeker bij een ontsteking in de gewrichten is het af te raden de warmte op te zoeken. Daarmee neemt de bloedtoevoer toe en komen er meer ontstekingscellen in het gewricht terecht. We adviseren bij een ontsteking het gewricht te koelen", aldus de reumatoloog.

Er zijn meer bijkomende risico's, waarschuwt de reumatoloog. "Reumapatiënten hebben meer dan de gemiddelde bevolking last van hart- en vaatziekten. De hoge temperaturen zijn een extra belasting voor de bloedsomloop en dat is ook niet altijd gunstig."

'Alles gaat nu wat makkelijker'

Maike Bakker (33) uit Middenbeemster heeft reumatoïde artritis. Waar ze in de winter last heeft van stijfheid is dat tijdens deze hittegolf stukken minder. "Ik merk het al als ik opsta. Aankleden en opstarten gaat sneller en ik kan meer dingen doen."

Op haar zeventiende werd reuma geconstateerd bij de moeder en vrijwilliger bij een hospice. Een variant waarbij de kapsels van haar gewrichten (handen, voeten, schouders, knieën, etc.) regelmatig ontstoken raken. Hoe erg de klachten zijn, verschilt. "Soms is de reuma een tijdje heel actief en soms even wat minder. Toch merk ik dat het in de zomer allemaal net iets dragelijker is", vertelt Bakker.

"Het kost me met warm weer minder tijd om de machine op te starten", zegt ze over haar lichamelijke gesteldheid. Maar dat werkt alleen bij droge warmte. "Als de luchtvochtigheid heel hoog is heb ik het idee dat een ontsteking in een al opgezwollen gewricht juist erger wordt", aldus Bakker.

In de winter merkt ze dat alles wat langzamer gaat. "Opstaan, douchen, aankleden, de kinderen helpen. Door de stijfheid ga je stram bewegen, dat kost veel energie zeker als je ook nog pijn hebt." Daarom gaat ze al jaren in februari met een vriendin op zonvakantie. "In die maand zit ik er altijd een beetje doorheen omdat het dan al lang koud en vochtig is hier", legt ze uit.

De Cariben of de Canarische Eilanden bieden dan uitkomst. "Ik merk daar de eerste dag al dat ik beter kan ontspannen."

De warme droge zomer dit jaar is voor Bakker dan ook ideaal. "Ook al wordt de reuma er niet minder door en kan ik ook niet ineens minder medicatie innemen. Warmte doet me goed, alles gaat wat makkelijker en dat kan behoorlijk schelen."