Voor opstandelingen in West-Papoea is ook een wegwerker een kolonisator

Het blijft onrustig in de Indonesische provincie West-Papoea nadat opstandelingen zondag tientallen wegwerkers doodschoten. Volgens de opstandelingen, die streven naar onafhankelijkheid, waren de slachtoffers in feite Indonesische militairen. Gisteren kwam er opnieuw een Indonesische militair om het leven.

Volgens Indonesische media werden de wegwerkers zondag in een centraal gebied in West-Papoea aangevallen door een gewapende groep. Het Bevrijdingsleger van West-Papoea van commandant Egianus Kogeya heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dood van 24 mensen. Media meldden in eerste instantie 31 slachtoffers, de politie stelde dat aantal gisteren bij tot twintig.

Onafhankelijke verslaggeving uit het gebied is vrijwel niet mogelijk omdat de Indonesische regering journalisten niet toelaat. Het gebied is afgesloten van de buitenwereld en ook telefoonverbindingen werken niet.

De wegwerkers leggen een brug aan die volgens de Indonesische president Joko Widodo de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking moet verbeteren. Maar volgens de opstandelingen is die alleen bedoeld om Indonesische militairen en agenten sneller het gebied in te kunnen sturen. Het Indonesische leger zou al hebben teruggeslagen na de aanslag, onder meer door gebieden waar de beweging sterk is te bombarderen.

Onafhankelijkheid

Het is sinds 1 december onrustig in West-Papoea, de dag die veel inwoners aangrijpen om hun streven naar onafhankelijkheid kracht bij te zetten. Op 1 december 1961 werd de vlag van Westelijk Nieuw-Guinea voor het eerst gehesen op wat toen nog een Nederlandse kolonie was. Maar nog geen twee jaar later was het gebied onderdeel van Indonesië. Het oostelijke deel van het eiland werd in 1975 onafhankelijk van Australië.

Veel bewoners van het westen verzetten zich tegen de regering in Jakarta. Het eiland kent een eigen cultuur met onderling zeer verschillende bevolkingsgroepen. Zij vormen nog wel de meerderheid, maar er wonen inmiddels ook veel mensen uit de rest van Indonesië. Vanwege de vaak gewelddadige overheersing door Jakarta zien velen op Papoea verzet tegen de regering als een rechtvaardige zaak.

Op 1 december waren er demonstraties op verschillende plaatsen in Indonesië. Daarbij zijn honderden mensen opgepakt. Mensenrechtenadvocate Veronica Koman verdedigt een groep van 234 studenten die in Surabaya werden opgepakt. Zij noemt de groeiende solidariteit met West-Papoea in de rest van Indonesië opmerkelijk en hoopt dat de onrust niet tot nog meer geweld zal leiden. “We moeten die vicieuze cirkel stoppen”, zegt ze per telefoon vanuit Jakarta. Ze vreest dat het leger nu wraak zal nemen op de lokale bevolking. “Veel bewoners zijn al de jungle in gevlucht, waar ze moeilijk eten kunnen vinden. Ik hoop dat de regering de veiligheid van de burgers respecteert.”

De VN en ook Nederland, als voormalige kolonisator, moeten hun verantwoordelijkheid nemen, aldus Koman. Als voorbeeld wijst ze op Portugal, dat veel meer heeft gedaan voor zijn voormalige kolonie Oost-Timor.