Voor Nederlandse skiërs zijn de Olympische Spelen bijzaak

Op veel media-aandacht vanuit eigen land hoeven de drie Nederlandse skiërs die deze weken op de WK in actie komen, in ieder geval niet te rekenen. Het niveau van de deelnemers is lang niet hoog genoeg om op het podium te komen. Jelinkova (24), het jonge talent Max van Rossum (20) en de 27-jarige Maarten Meiners zijn al blij met een plek in de top-30.

Het halen van de Olympische Winterspelen staat dan ook niet hoog op de prioriteitenlijst van de skiërs. Jelinkova, die bij de jeugd hoge ogen gooide met brons op de Jeugd Olympische Spelen in Innsbruck in 2012, had nog niet het niveau om Pyeongchang te halen. Rijsdijk: “De Spelen zijn maar eens in de vier jaar, en de limieten zijn toch veel te hoog. We kunnen ons beter focussen op de World Cups.”

Van Rossum ging in zijn jeugd drie weken per jaar met zijn ouders op wintersportvakantie. Toen hij een keer de afsluitende wedstrijd won voor de jeugd zei zijn skileraar dat hij eens bij een skiteam moest kijken. Hij volgde het advies op en sloot zich in Nederland aan bij een team. Van Rossum was al snel 25 weken per jaar in het buitenland. Vijf jaar geleden verhuisde hij in zijn eentje naar Oostenrijk om daar goed te worden. Zijn school rondde hij via de wereldschool af zodat hij op afstand zijn diploma kon halen.

Zo denkt het jonge talent Van Rossum, die in Zweden zijn WK-debuut maakt, er ook over. Ook hij kan momenteel onmogelijk voldoen aan de strenge olympische limieten van sportkoepel NOC-NSF voor Nederlandse skiërs. De slalomspecialist zou één keer een top-8 of twee keer een top-15 notering moeten halen. “Het zijn geen gekke limieten, Duitsland heeft bijvoorbeeld dezelfde limieten. Maar daar zijn al weer meer skiërs die met elkaar optrekken. Voor mij is dit extreem hoog. Ik doe alles alleen.”

Wedstrijdmentaliteit

“Ik werk met een privétrainer, maar op stages sparren we wel vaak met de Britse skiërs. Mijn ouders zijn mijn sponsor, zij betalen alles”, vertelt Van Rossum. Jelinkova, die donderdag op de reuzenslalom nét buiten de top dertig viel met de 33e plek, heeft een vergelijkbaar verhaal. Haar moeder zette alles op alles voor de carrière van haar dochter, die ook op jonge leeftijd naar Oostenrijk vertrok.

Jelinkova traint al jaren bij Rijsdijk, die haar roemt vanwege haar ‘fijne techniek’ en haar wedstrijdmentaliteit. Ondanks haar talent blijft het voor een eenling uit een land zonder bergen moeilijk om echt bij de top te komen. “Kijk naar Oostenrijk en Italië. Daar is alles geweldig geregeld voor de skiërs uit de nationale teams. Zij krijgen via de staat een baan. Ze zijn boswachter, politie-agent of brandweerman. In Nederland moet je het allemaal zelf betalen.” Vanwege haar Tsjechische moeder heeft Jelinkova een dubbele nationaliteit, dus had ze ook voor Tsjechië uit kunnen komen, waar ze meer goede skiërs had getroffen. Toch wil ze voor Nederland uitkomen.

Maarten Meiners was de eerste Nederlander die in actie kwam op de WK. Hij haalde op de super-g de 31e plek. De skiër kwam gisteren ook nog in actie op de reuzenslalom. Daar finishte hij als 28ste. Vandaag komt Jelinkova nog een keer in actie op de slalom. Op de laatste dag van de WK is Van Rossum aan de beurt voor de slalom bij de mannen.