Voor Messi is het nu of nooit: de kanshebbers en outsiders voor de wereldtitel

Brazilië

Mooi en ontroerend waren vorige maand de privéfilmpjes die circuleerden op de sociale media. Daarin was te zien hoe Braziliaanse voetballers, omringd door vrienden en familie, via de nationale televisie te horen kregen dat ze waren geselecteerd voor het WK in Rusland. Het leidde tot uitzinnige taferelen. Brazilië (ruim 210 miljoen inwoners) is een voetbalgek land. Goed voor vijf wereldtitels, acht eindzeges in de Copa America en vier Confederation Cups. Brazilië ontbrak als enige land nog nooit op een WK. Individueel zijn de Brazilianen goede spelers, maar als team klopt het nog niet Pelé Ook dit keer zijn de verwachtingen hooggespannen. Logisch ook. De Seleção herbergt sterren als Marcelo (Real Madrid), Coutinho (FC Barcelona), Neymar (Paris Saint Germain) en Firmino (Liverpool). Legende Pelé, die drie keer wereldkampioen werd met Brazilië, is er echter niet gerust op. "Individueel zijn het goede spelers, maar als team klopt het nog niet", vindt hij. Aan Tite, bondscoach van De Kanaries, de taak er een hecht team van te smeden en Brazilië voor het eerst sinds 2002 naar de wereldtitel te leiden.

Argentinië Ook in Argentinië is het verlangen groot. Het land werd twee keer eerder wereldkampioen (in 1978 en 1986) en deze generatie, onder aanvoering van sterspeler Lionel Messi, moet in staat worden geacht dat succes te herhalen, vinden de Argentijnen. "Een prijs winnen met Argentinië. Dat is het liefste wat ik wil", zei de voetballer van FC Barcelona aan de vooravond van het WK in Rusland. Vier jaar geleden waren ze er dicht bij. In Brazilië werd toen de WK-finale verloren van Duitsland. Tot teleurstelling van Messi. De kleine dribbelaar tastte ook drie keer mis in de Copa America, waar Messi met Argentinië telkens de finale verloor. De laatste keer, in 2016, was de ontgoocheling zo groot dat Messi aankondigde te stoppen als international - een beslissing die hij kort daarna terugdraaide. Met collega's Tagliafico (Ajax), Mascherano (Hebei China Fortune), Angel di Maria (Paris Saint-Germain), Gonzalo Higuain (Juventus) en Sergio Agüero (Manchester City) doet Messi nu een nieuwe poging. De poulefase met daarin Nigeria, IJsland en Kroatië is meteen een goede test.

Marokko In Marokko, dat voor het eerst sinds 1998 weer deelneemt aan het WK, wordt met vertrouwen toegeleefd naar het WK. Dat komt niet zozeer door de loting (Marokko treft in de poulefase Spanje, Portugal en Iran) als wel door de talentvolle lichting voetballers die bondscoach Hervé Renard uit Frankrijk tot zijn beschikking heeft. Vijf geselecteerden zijn in Nederland geboren: Hakim Ziyech (Ajax), Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat (beiden Feyenoord), Nordin Amrabat (Watford) en Mbark Boussoufa (Al-Jazira). De 'Leeuwen van de Atlas' hebben als team een stap voorwaarts gemaakt de afgelopen jaren, maar WK-ervaring heeft geen enkele speler. De vraag is of de teamgeest en discipline gehandhaafd blijven als Marokko tegen landen als Spanje, Portugal en Iran onder druk komt te staan.

Overige landen Senegal wordt genoemd als outsider, al is het alleen al door Liverpool-aanvaller Mané. Bij Nigeria doet een speler mee die afgelopen seizoen nog te zien was in de eredivisie: Tyronne Ebuehi, die ADO Den Haag inmiddels heeft verruild voor Benfica. Bij Iran voetballen twee eredivisionisten. Het zijn Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Reza Ghoochannejhad (SC Heerenveen). Ook actief op het WK zijn de Colombiaan Santiago Arias (PSV), de Mexicaan Hirving Lozano (PSV), de IJslander Albert Gudmundsson (PSV) en de Peruviaan Renato Tapia (Feyenoord). Bert van Marwijk, bondscoach van Australië, selecteerde Feyenoord-doelman Brad Jones. Van Marwijk temperde de verwachtingen voor dit WK. Dat is begrijpelijk met poulewedstrijden tegen Frankrijk, Denemarken en Peru voor de boeg.

Spelers om op te letten Lionel Messi © AFP Lionel Messi (30), Argentijnse dribbelaar van FC Barcelona. Genie aan de bal. Voetbalt soms als een sluipschutter, waarbij hij ineens kan toeslaan met een snel, verdekt schot. Won nog nooit een prijs met Argentinië. Vier jaar geleden verloor Messi met zijn land de WK-finale van Duitsland. "Het is nu of nooit", zegt Messi over het WK in Rusland. Mohamed Salah © AP Mohamed Salah (25) beleefde een wonderlijk seizoen met Liverpool. De Egyptische aanvaller werd topscorer van de Premier League (32 doelpunten) en raakte geblesseerd aan zijn schouder in de Champions League-finale tegen Real Madrid, die Liverpool uiteindelijk verloor. Lijkt net op tijd fit voor het WK. Neymar © Getty Images Neymar (26), technische buitenspeler van Brazilië. Net op tijd fit voor het WK. En hoe. De Braziliaan wervelde in oefenwedstrijden meteen weer met sierlijke dribbels langs verdedigers. Duurste voetballer ter wereld (222 miljoen euro). Neymar zei dat zijn landgenoten alvast mogen dromen. De zesde wereldtitel komt eraan, stelde hij. Rafael Marquez © Getty Images Rafael Marquez (39) kan geschiedenis schrijven dit WK. De Mexicaanse verdediger maakt kans om voor de vijfde opeenvolgende keer uit te komen op een mondiaal eindtoernooi. Slechts twee spelers gingen hem voor; landgenoot Antonio Carbajal (1950-1966) en de Duitser Lothar Matthäus (1982-1998). Marquez zorgde ervoor dat Oranje vier jaar geleden op het WK in Brazilië een strafschop kreeg na een duikeling van Arjen Robben.