Voor Manchester City-trainer Pep Guardiola is Europees succes nog onbereikbaar

De beste trainer van het moderne tijdsgewricht, zo althans staat hij te boek, zal opnieuw de hoogste Europese prijs niet winnen. Pep Guardiola strandde met Manchester City in de kwartfinale van de Champions League, waarin een al confronterende 3-0 nederlaag tegen Liverpool vanavond bij lange na niet meer kon worden goedgemaakt (1-2). Zijn laatste Europese triomf - ja, de tijd tikt door - dateert van 2011.

Toen, zeven jaar geleden alweer, won Guardiola voor de tweede maal de Champions League met Barcelona. Daarna zou hij ook buiten zijn landsgrenzen en zonder het bovennatuurlijke talent van Messi internationale successen gaan vieren, was zijn plan én de algemene verwachting. Hij werd drie keer kampioen met Bayern München en hij zal het in zijn tweede seizoen worden met Manchester City, maar nee, de Europese graal bleef buiten bereik.

Dat is een vrij klinische samenvatting. Er kan er maar één de Champions League winnen, in een ijzersterk veld van te spenderen miljoenen en geweldige voetballers alom. Met Bayern München stond Guardiola in al zijn Duitse seizoenen in de halve finale, waarin steeds Spaanse tegenstand te machtig bleek: van achtereenvolgens Real Madrid, Barcelona en Atletico Madrid. De curve daalt enigszins bij Manchester City, waarmee hij vorig seizoen al in de achtste finales werd uitgeschakeld, door Monaco.

Als Guardiola verliest, kan het ook fors zijn - als de geprezen trainer die dan wellicht zijn mogelijkheden toch overschat. Herinneringen dringen zich dan op aan de 4-0 nederlaag die zijn even offensief ingestelde ‘voetbalvader’ Cruijff in 1994 als coach met Barcelona leed in de Champions Leaguefinale tegen AC Milan.

De fatale 3-0 nederlaag van vorige week tegen Liverpool paste in een patroon. Zo verloor Guardiola met Bayern München in zijn eerste seizoen met 0-4 van Real Madrid en in zijn tweede met 3-0 bij Barcelona. De 3-1 nederlaag bij Monaco was vorig seizoen, na een 5-3 zege op eigen veld, ook een pijnlijke.

Dat ook een trainer als Guardiola niet alles zomaar kan winnen, kan als een welkome relativering worden gezien. Hij is ongetwijfeld een bijzondere trainer, één die voetbalidealen voorstaat en die zijn team op basis daarvan vooral mooi wil laten voetballen. Maar ook hij is er niet één die alles aan een touwtje kan hebben - zoals geen enkele trainer dat kan, al wordt het in tijden van succes graag zo voorgesteld en al gaat de trainer zelf er misschien toch ook net iets te veel in geloven.

Hoogste plan

Nu, in Manchester, is Guardiola met zijn zwaarste klus tot dusverre bezig, ervan uitgaande dat hij eerder meer had om op te bouwen: in Barcelona uiteraard alleen al Messi en in München toch al een kern, waarmee voor zijn entree de Champions League was gewonnen. Uit de aard van zijn aankopen vóór dit seizoen viel af te leiden dat Guardiola een nieuw, eigen team wilde formeren. Hij kocht niet de altijd meer in het oog springende aanvallers, maar hoofdzakelijk verdedigers en een doelman, voor de lieve som van ruim 290 miljoen euro.

Ze speelden soms zeker mooi voetbal, maar dat doen anderen op het hoogste plan ook. Wat Guardiola vooralsnog ook moet ervaren, is dat met geld niet alles te bereiken is, zeker als het geld elders ook groot is - of je het nu gericht aan teamspelers denkt uit te geven of, zoals Paris Saint-Germain, aan een sterspeler als Neymar. Zijn club en die in Parijs hebben nog iets kunstmatigs, afgezet tegen de instituten in de halve finale als Liverpool en Real Madrid en Bayern München, die zich daarvoor vandaag naar alle waarschijnlijkheid plaatsen.

Dat verschil poets je ook als Pep Guardiola niet een-twee-drie weg.