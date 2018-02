Voor Lindsey Vonn voelt het brons als goud

Lindsey Vonn huilt. Ze huilde bij aankomst in Pyeongchang, ze huilde toen ze voor het eerst in acht jaar weer op olympische sneeuw stond. Ze huilde na haar zesde plek op de super-G, en ze huilde na olympisch brons.

De diva van het alpineskiën zwaait op 33-jarige leeftijd af. In haar laatste olympische afdaling stond ze opnieuw op het podium met brons. De Italiaanse Sofia Goggia werd olympisch kampioen, Ragnhild Mowinckel uit Noorwegen pakte zilver.

Brons voelde voor Vonn als goud, zei ze vandaag, terwijl ze de tranen wegslikte. De olympisch kampioene van Vancouver kwam van ver om weer op de Spelen te komen. Ze miste Sotsji in 2014 vanwege een zware knieblessure, waardoor ze er bijna een seizoen uit was.

Vonn revalideerde en kwam terug aan de wereldtop. Maar het ging weer mis. Een enkel, arm, de andere knie, haar rug. Het lichaam van de Amerikaanse superster is al heel lang op. Maar haar hoofd wilde nog zo graag.

Ook na haar derde en laatste olympische medaille kon de Amerikaanse nog niet zeggen dat haar olympische carrière nu echt voorbij was. Dit waren ‘zeer waarschijnlijk’ haar laatste Spelen, blijft ze maar herhalen. “Ik wou dat ik kon blijven skiën, maar dan moet iemand me nieuwe knieën geven. Ik kan dit niet nog vier jaar aan. Mijn lichaam doet zoveel pijn. Ik ben zo vaak in de hekken beland. Ik ken zoveel dokters bij hun voornaam, het is belachelijk. Maar al het revalideren was het waard.”

Gevraagd naar wat ze het meest gaat missen aan de Spelen, slaakt Vonn een diepe zucht. “Ik hou van racen. Ik hou van de druk, die soms zo groot is dat hij je verstikt. Op de een of andere manier raap je jezelf dan bij elkaar, om alles te geven wat je hebt. Dan gooi je jezelf weer van die berg af, in de hoop op een medaille.”

Superster

De alpineskiester uit Minnesota maakte op 17-jarige leeftijd haar olympische debuut in Salt Lake City in 2002. Ze was erbij in Turijn in 2006, en in Vancouver vier jaar later. Wie het over skiën had, had het over Vonn. Ze is met 81 wereldbekeroverwinningen de meest succesvolle skiester van deze generatie, bij de mannen én vrouwen. Ze won vier keer de kristallen bol voor het eindklassement in de wereldbeker.

Vonn geniet in Amerika de status van een superster. Ze leerde dit seizoen ook de schaduwkant van die bekendheid kennen toen ze haar mening over president Trump etaleerde. Vonn zei dat ze hoopte in Pyeongchang het Amerikaanse volk te vertegenwoordigen, maar niet de president. Als ze een uitnodiging zou krijgen om samen met de andere medaillewinnaars het Witte Huis te bezoeken zou ze die afslaan.

Dat pikten veel landgenoten niet. Vonn zou ‘on-Amerikaans’ zijn met haar kritiek op de president. In de aanloop naar de Spelen stroomden haar accounts op sociale media vol met haatreacties. Toen ze naast de medailles viste op de super-G, zou dat volgens criticasters haar verdiende loon zijn.

Vonn reageerde lachend op de negatieve reacties. Ze moet inmiddels een olifantenhuid hebben gekregen. “Er zijn weinig mensen Amerikaanser dan ik. Ik ben trots dat ik voor mijn vaderland mag skiën.”

Voordat ze voorgoed afscheid neemt van de sport wil Vonn nog een paar dingen bereiken. Om het record van 86 wereldbekeroverwinningen van Ingemar Stenmark te verbreken moet Vonn nog een paar races winnen. Ze heeft vijf zeges nodig om op gelijke hoogte te komen met de meest succesvolle alpineskiër aller tijden uit Zweden.

Een van haar laatste stunts moet de deelname aan een mannenwedstrijd zijn. Lindsey Vonn wil het al jaren tegen de mannen opnemen, maar een eerste verzoek daartoe in 2012 werd afgewezen door de internationale skifederatie FIS. Op de wereldbekerwedstrijd in Lake Louise krijgt ze het in november van dit jaar misschien voor elkaar. Pas daarna gunt ze haar lichaam rust.

