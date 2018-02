Voor Koeman is het succesvolle WK 2014 in Brazilië de standaard én de ambitie

Daar zit hij dan, als nieuwe bondscoach van Oranje achter de tafel in Zeist, vier jaar te laat, zou je kunnen zeggen. Ronald Koeman was in 2014 de gedoodverfde opvolger van Louis van Gaal, maar hij werd het niet, Nederland miste zowel het EK 2016 als het WK 2018 en het is als voetballand op de bodem van de put beland.

Zijn gevoelens daarover? Koeman is natuurlijk te slim en te gelouterd om die de vrije loop te laten. Je kunt zeggen dat dit een mooi moment is om in te stappen, slechter kan het niet, maar je kunt ook zeggen dat hij er mooi klaar mee is, en dat het in de achterliggende jaren met hem toch even anders had kunnen gaan.

Laten we met z’n allen zo positief mogelijk zijn. Ronald Koeman, bondscoach

Met een fijne grijns laat hij duidelijk genoeg blijken dat hij de uitdagende redenatie begrijpt, maar hij weet wat hij moet antwoorden. “Het heeft weinig zin om terug te kijken”, zegt Koeman. “Laten we met z’n allen zo positief mogelijk zijn.”

Brazilië 2014 Koeman zit aan de ene zijde van KNVB-directeur Eric Gudde, de nieuwe zogeheten directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma aan diens andere. Gudde legt uit hoe hij tot zijn keuzes is gekomen. “De standaard is Brazilië 2014”, zegt hij. Daarmee is meteen het WK maar genoemd waarop Van Gaal een al matig getalenteerd Oranje naar de derde plaats leidde – het WK waarna alles instortte. Alles was duidelijk, ook buiten het veld, zegt Koeman. Het is een impliciet compliment aan Van Gaal. “Het is ook een van mijn kwaliteiten om duidelijkheid te scheppen.” Jullie weten dat ik een coach ben die verandert in systemen. Ronald Koeman Van Gaal speelde ‘on-Nederlands’ in Brazilië, veelal met een extra verdediger. Meteen de vraag maar gesteld aan de pragmaticus Koeman of hij hier en nu, bij zijn aantreden, de Nederlandse dogma’s wil afzweren. Hij weet natuurlijk weer wat hij moet antwoorden. “Daar is het nog te vroeg voor”, zegt hij met een glimlach. “Het gaat erom dat je er het maximale uithaalt. Jullie weten dat ik een coach ben die verandert in systemen.”