Voor Kjeld is broer Skip de echte held

Intussen las ik in de nieuwste ‘Helden’ hoe dat kwam, dat hij zo relaxed met alles omgaat, sinds ongeveer een jaar of twee.

Meer dan verwacht troffen me in dat interview een paar zinnen die hier helemaal niet over gingen. Ze bleven hangen, het hele weekeinde lang. Ik denk omdat er al dagen over dit onderwerp wordt gesproken, maar dan in negatieve zin.

Wil je m'n broer nog wel zijn?

Kjeld vertelt over zijn broertje, Skip. “Ik zal nooit vergeten dat hij op zijn veertiende huilend tegen mij vertelde dat hij op jongens viel. Dat vond hij zo lastig. Wat zou ik, zijn grote broer, daar wel niet van vinden? ‘Wil je nog wel mijn broer zijn?’ vroeg hij me. Vreselijk dat hij dat blijkbaar zo voelde. Maar dat lag waarschijnlijk ook aan mij, ik wekte blijkbaar de indruk dat ik dat heel erg zou vinden. Ik was een macho.”

Hij zag, toen Skip in tranen zijn verhaal vertelde, meteen wat hij met woorden had aangericht. Onbedoeld.

Afgelopen zomer vertelde Kjeld bij Linda de Mol ook al eens over Skip, die net afgestudeerd mode-ontwerper is. Hoe hij vroeger altijd nietsvermoedend opmerkingen had gemaakt. Gewoon, als jongens onder elkaar: ‘Niet zo zitten, dan lijk je wel een homo’. Of: ‘Verkleden? Dat is voor meisjes, man.’

We leven in verwarrende tijden. Sommigen zeggen: in tijden waarin niks meer mag. Geen grapje is nog toegestaan, en alles wordt ons afgepakt. Ik denk dat we leven in tijden waarin groepen die zich voorheen nooit mochten uiten, die niet gezien en waar niet naar geluisterd werd, ineens het woord krijgen. En vertellen wat hen dwars zit.

Dat is ingewikkeld. Het dwingt je tot nadenken over jezelf, en wellicht tot conclusies die niet leuk zijn. Dat je in het verleden mensen onbedoeld gekwetst hebt, bijvoorbeeld. Dat je toch niet zo prettig in de omgang bent als je altijd dacht.

Nu kun je met die wetenschap je gedrag aanpassen. Maar voor velen blijkt toegeven van onbedoeld kwetsen kennelijk te pijnlijk. Dus beschouwen ze de zender liever als een zeur. Daarmee blijven ze zelf onfeilbaar, en doen ze net als vroeger ook nu nog steeds niets fout.