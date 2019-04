Voor Kimi Räikkönen geen domme praatjes

Kimi Räikkönen is een van de meest spraakmakende Formule 1-coureurs van de laatste twintig jaar. In 2001 was hij nog een wat schuchter joch als debutant bij Sauber, in de jaren daarna bij de topteams van McLaren en Ferrari zagen we een stoïcijnse en nukkige, maar ook – voor wie op de Finse golflengte kon komen – geestige kerel, die een hekel had aan domme praatjes.

Räikkönen was vooral snel. Tot nu toe won hij 21 Grand Prix’, in 2007 won hij als coureur van Ferrari de wereldtitel. In Melbourne begon hij medio maart aan zijn 295ste race, voor Alfa Romeo. Als hij er niet twee jaar tussenuit was geweest om in 2010 en 2011 rally’s te rijden, had Räikkönen de eeuwige ranglijst aangevoerd van coureurs met de meeste Grand Prix-deelnames.

Formule 1-idioot Vorig seizoen volgde de Finse auteur Kari Hotakainen met diens toestemming zijn landgenoot in zijn laatste Ferrari-jaar. Hotakainen is romancier, dichter en schrijver van toneelstukken en hoorspelen. Geen Formule 1-idioot dus, waarvan er nogal wat rondlopen in het rennerskwartier. Boek 'Kimi Räikkönen' van Kari Hotakainen. © x Hotakainen weet hoegenaamd niets van die wereld. Dat is een voordeel. Het boek is daardoor gevrijwaard gebleven van gezever over details en gekoketteer met kennis. Er is geen ruimte gemaakt voor gepiep over lang vergeten contractonderhandelingen of gejeremieer over ‘wat als de keus voor dat type band in die en die race anders had uitgepakt’. Wat dan? Tja, wat dan? Dan niks, zou Räikkönen zelf ook denken. Hotakainen heeft zodoende een zeer rijke biografie afgeleverd. Niet alleen schrijft Hotakainen met prettige verwondering over de handel en wandel in de paddock, hij struikelt gelukkig ook niet over elk autosport-historisch detail. De Formule 1-fan die een minutieus en chronologisch loopverslag verwacht heeft wellicht moeite met de soms grove penseelstreken die Hotakainen gebruikt Het feit dat Räikkönen zijn landgenoot duldt in zijn Maserati (van en naar het circuit), de pitbox van Ferrari, zijn hotelkamers en zijn woning in Zwitserland maakt dit boek tamelijk bijzonder. De Formule 1-fan die een minutieus en chronologisch loopverslag verwacht heeft wellicht moeite met de soms grove penseelstreken die Hotakainen gebruikt. Hele jaren uit de lange loopbaan van Räikkönen worden geofferd ten behoeve van beschrijvingen van huiselijke taferelen, gesprekken met ouders of observaties van de auteur. Het boek is rijk aan details (Räikkönen leert de Engelse taal door te oefenen met de kleine kinderen van zijn eerste Engelse teambaas), goede anekdotes (bijvoorbeeld hoe Räikkönen eigenhandig de wc fikst van het motorhome van Ferrari) en beschrijvingen van de beroemde alcohol-uitspattingen van Räikkönen. Ook komt het pure racen aan bod, zoals deze over racen in bolides die 360 kilometer per uur kunnen halen. Räikkönen: “Je voelt de snelheid niet. Niet voordat ze je ontglipt.”