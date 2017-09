Voor Juf Naomi draait lesgeven om de verwondering bij kinderen

Een goede leerkracht kan binnen twintig seconden kinderen zover krijgen dat ze een rij vormen of hun mond houden in de klas. "Lukt dat na een jaar nog niet, dan wordt het heel erg lastig", zegt Naomi Smits. "In mijn ervaring zie je bij de meeste mensen vrij snel of ze dat in zich hebben."

Smits is leerkracht. Juf Naomi voor de kinderen van groep 3 van basisschool De Krullevaar in De Meern - geen Naomi want 'ik ben niet hun vriendinnetje' - en de nieuwe onderwijscolumnist van Trouw. Vanaf vandaag staat ze op de plek waar Bart Ongering (meester Bart) haar voorging en schrijft ze om de twee weken over het wel een wee van groep 3.

Ze is een creatieve juf, zegt ze, maar wel goed georganiseerd. "Ik kan ineens bedenken dat ik op het plein rekensommen wil maken met stoepkrijt. Maar dan ligt er altijd genoeg stoepkrijt in een van de bakken in mijn lokaal."

Gezelligheid Op de dag van het interview, een week voor de scholen in Utrecht weer beginnen, staat alles al klaar. Op elk tafeltje ligt een schrift, elk groepje heeft een bak pennen, voorin staan rietjes met flamingo's om kinderen te belonen en alle nieuwe namen staan op stokjes die Smits gebruikt om leerlingen een beurt te geven. Ze zet de laatste plantjes op de vensterbank, collega's schuiven nog druk met tafels en kasten. Immers: drie extra kinderen er plotseling bij en de indeling van het hele lokaal moet anders. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Naomi Smits is de juf van groep 3 op basisschool De Krullevaar in De Meern. "Ik kan ineens bedenken dat ik op het plein rekensommen wil maken met stoepkrijt." © Jorgen Caris Dat dit in de zomervakantie moet, vindt Smits helemaal niet erg. "Ik vind die zomervakantie eerlijk gezegd best lang. De eerste twee dagen ga ik altijd winkelen en dingetjes halen voor komend jaar en de laatste week lees ik mails, ga de klas voorbereiden, dat soort dingen. Ik ben dol op shoppen. Dus of ik nu winkel voor mezelf of voor de klas, ik vind het toch wel leuk." In haar bureaula heeft Naomi niet alleen glitterpennen, stickers en kleine lesmaterialen liggen, ook haarelastiekjes en een busje haarlak. "Ik houd van gezelligheid, maar ook van orde, structuur en netheid. Maar ik ben als de dood voor luizen. Dus heb ik voor de meisjes elastiekjes en de jongens kunnen haarlak krijgen."

Wat vindt u nog meer belangrijk om aan leerlingen mee te geven? "Ik wil kinderen verwonderen, dat is zo mooi. Ik kijk kritisch naar methodes. Ik leer leerlingen liever klok kijken door ze een klok te laten maken dan door ze een werkblad te laten invullen. Ik denk graag out of the box. Voor groep 3 vind ik zelfredzaamheid belangrijk. Soms staat een kind bij mijn bureau met de mededeling 'juf, mijn veter zit los'. Oké, zeg ik dan, wat wil je daarmee zeggen? Ze moeten leren om een hulpvraag te stellen en ze moeten leren zelf dingen op te lossen. Dat is soms best lastig, ook voor ouders. Ik heb weleens een ouder gehad die vroeg waarom zijn kind in de pauze zelf zijn beker had moeten opendraaien. Ze zitten hier niet meer bij de kleuters." Lesgeven zat aan het einde van het gymnasium al in mijn hoofd, maar toen werd tegen mij gezegd: ga eerst maar naar de universiteit Smits werkte voor ze juf werd onder meer als tekstschrijver bij RTL Nederland. Na een jaar merkte ze: dit is het toch net niet. "Ik heb daar mijn man ontmoet en toen ik hem had binnengehengeld, besloot ik het roer om te gooien", lacht ze. De pabo deed ze daarna in deeltijd. "Lesgeven zat aan het einde van het gymnasium al in mijn hoofd, maar toen werd tegen mij gezegd: ga eerst maar naar de universiteit. Dat was nog voor de academische pabo."

Had u graag naar de academische pabo gewild? "Ik vind het goed dat die opleiding nu bestaat. Maar voor mij heeft het gewerkt om eerst iets anders te doen. Ik denk dat mijn decaan op de middelbare school gelijk had. Als ik meteen aan de pabo was begonnen, had ik nu niet meer voor de klas gestaan. Dat zie ik ook aan een studente van de academische pabo die afgelopen jaar bij ons op school stage liep: ze wil niet voor de klas, omdat ze liever onderzoek gaat doen." Smits liep tijdens haar pabo-opleiding stage op De Krullevaar, waar ze haar op het hart drukten te bellen als ze was afgestudeerd. Toen ze dat in 2011 deed, had de school een parttime vacature voor groep 5/6 en een fulltime vacature voor groep 3/4. "Ik heb een specialisatie gevolgd voor oudere kinderen, maar ik dacht: doe mij maar fulltime mijn eigen toko", zegt Smits. Ze heeft in de tussentijd twee jaar voor groep 5 gestaan - want verandering is goed voor je, vindt ze - maar keerde vorig jaar terug naar groep 3. "Dit jaar wilde mijn duo-juf graag nog een jaar groep 3 doen. Wij klikken zo goed dat ik heb gezegd: ik blijf bij je." Ze werkt sinds drie jaar parttime, omdat ze naast haar baan als juf een eigen tekstbureau heeft.

Wat gaat u lezers laten zien in uw columns? "Ik wil laten zien dat het onderwijs ook heel erg leuk is. Ik vind de berichtgeving over het onderwijs soms zo zwaar, terwijl ik over het algemeen zo veel lol heb voor de klas. Kinderen zeggen de gekste dingen. Ik moet daar soms zo om lachen. Kinderen zijn zo puur en bekijken de wereld op een bijzondere manier. Die verwondering, dat is verrassend en verfrissend. Dat maakt het lesgeven extra leuk." Juf Naomi Smits met haar leerlingen. © Jorgen Caris

Wat vindt u van PO in Actie, de beweging die opkomt voor een 'eerlijk salaris' en minder werkdruk? "Natuurlijk zijn we onderbetaald, dat ben ik met ze eens. Dat is de reden dat ik voor de zomer het pamflet van PO in Actie heb ondertekend. Het probleem van de constante werkdruk herken ik ook wel, alleen niet bij mezelf. In het begin voelde ik me weleens schuldig als collega's vertelden dat ze 's avonds nog hadden zitten nakijken of hun lessen aan het voorbereiden waren. Ik doe dat tussen de bedrijven door, gewoon in de klas. Ik werk wat efficiënter, denk ik soms." De leraren die vol vuur kunnen vertellen. Dat zijn de leraren die iedereen zich jaren later nog herinnert

Heeft dat wellicht te maken met het feit dat u hoger bent opgeleid dan veel collega's? "Geen idee. Dat zou ik echt niet durven zeggen. Misschien komt het ook doordat ik parttime werk en een eigen bedrijf heb. Dan moet je wel goed plannen." Haar tekstbureau ontstond toen Smits na een aantal jaren fulltime voor de klas het schrijven ging missen. "Ik moet mezelf blijven ontwikkelen, anders ga ik me vervelen. Gelukkig juicht mijn directeur dat toe. Dankzij hem kan ik het onderwijs en schrijven combineren, ik maak bijvoorbeeld de teksten voor nieuwsbrieven, folders en de website van de school. Dat geeft veel vertrouwen. "Dat wil ik misschien ook laten zien aan lezers, of aan iedereen die leerkracht wil worden: zo kan het ook in het onderwijs. Er is veel mogelijk. Je bent méér dan alleen leerkracht. Het lijkt me bijvoorbeeld ook erg leuk om ooit methodes te ontwikkelen. Of om directeur te worden van een school, in de verre toekomst. Een kinderboek schrijven, dat lijkt me ook wel wat. Of lesgeven op de pabo." Het klinkt als een open deur. Maar goede leerkrachten houden van lesgeven, zegt Smits. "Soms komen hier stagiaires die zeggen het zo leuk te vinden om met kinderen te werken. Het is een beetje flauw, maar dan kun je ook in de kinderopvang of in het animatieteam op de camping aan de slag. Waarom wil je lésgeven, denk ik dan." Voor Smits draait het om de verwondering bij kinderen. "Daar laat ik me zo veel mogelijk door leiden. Als leerlingen willen weten hoe het zonnestelsel in elkaar zit of hoe baby's geboren worden, neem ik de tijd om dat uit te leggen. Dan ga ik niet zeggen dat we dat pas over drie weken behandelen. Het liefst pak ik dan nog verschillende ballen om het zonnestelsel samen uit te beelden. "De leraren die vol vuur kunnen vertellen, die de nieuwsgierigheid van kinderen aanwakkeren. Dat zijn de leraren die iedereen zich jaren later nog herinnert."

Wie is Naomi Smits? Naomi Smits (1982) is leerkracht op basisschool De Krullevaar in De Meern. In 2001 begon ze in Utrecht aan een bacheloropleiding theater-, film- en televisiewetenschappen, gevolgd door een masteropleiding kunstbeleid & management. Na een jaar als tekstschrijver voor RTL Nederland koos ze voor de pabo. Die deed ze in deeltijd aan de Marnix Academie in Utrecht. Sinds 2011 staat ze voor de klas. De columns van Naomi staan vanaf vandaag om de woensdag op de onderwijspagina in De Verdieping. Lees hier haar eerste bijdrage: Leerlingen die in de vakantie aan hun juf denken, daar kan geen cadeau tegenop Lees ook: De droom van Bart Ongering: 'Eerst de klas in, dan de wereld'.

