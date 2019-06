Voor Japan is het WK een tussenstop naar de Spelen in eigen land

Bij het selecteren van de ploeg voor het WK in Frankrijk keek Asako Takakura al met een schuin oog naar volgend jaar. De bondscoach van Japan koos voor veel jonge speelsters die het land in extase moeten brengen op de Olympische Spelen die over 396 dagen in Tokio beginnen. Het WK, met morgen in Rennes het duel in de achtste finales met Nederland, maakt deel uit van de voorbereiding op het olympisch toernooi.

Lees verder na de advertentie

De 23 speelsters die Takakura meenam naar Frankrijk hebben gemiddeld minder dan 38 interlands achter hun naam staan. Veertien van hen zijn 23 jaar of jonger, onder wie Saori Takanarda (19), Jun Endo (19) en Moeka Minami (20), die deel uitmaakten van het team dat vorig jaar wereldkampioen onder twintig jaar werd. ­Riko Ueka (19) haakte vlak voor het WK in Frankrijk met een blessure af.

Onder bondscoach Takakura is Japan nog niet tot opzienbarende prestaties gekomen

Daar tegenover staat de ervaring van Aya Sameshima (32) en Mizuka Sakaguchi (31) die er al bij waren toen Japan in 2011 de wereldtitel veroverde. In de finale in Frankfurt werd na de 2-2 eindstand na strafschoppen gewonnen van de Verenigde Staten. Homare Sawa was destijds de grote ster van het Japanse team. Met vijf doelpunten werd ze topscorer van het toernooi en tevens werd ze gekozen tot beste speelster.

De vreugde en de ontlading was bijzonder groot na de finale, speelsters en officials omhelsden elkaar minuten lang. De emotionele taferelen op het veld vloeiden voort uit de gedachten aan de verwoestingen na de kernramp bij Fukushima en de daaropvolgende tsunami eerder dat jaar. Het team droeg de mondiale titel op aan alle slachtoffers en nabestaanden en werd het symbool van het herstel na de tragedie.

Plaaggeest In de jaren die volgden bewees de nationale ploeg dat het succes in Duitsland geen incident was. Op de Spelen van Londen haalde Japan de finale, waarin de Verenigde Staten revanche namen voor de nederlaag op het WK in Duitsland. Carli Lloyd, met twee doelpunten de held van de Amerikanen, was in 2015 in de eindstrijd van het WK in Canada ook de plaaggeest van de Japanse vrouwen. Met drie treffers in de eerste zestien minuten legde zij de basis voor de 5-2 zege. Na die nederlaag kwamen er kleine scheurtjes in het Japanse bolwerk aan het licht. Een aantal topspeelsters stopte en tot ontzetting van de complete natie wist Japan zich niet te kwalificeren voor de Spelen van 2016 in Rio. Een jaar later werd afscheid genomen van de legendarische coach Norio Sasaki. Hij werd opgevolgd door Asako Takakura. De 79-voudig international kreeg als opdracht mee een nieuwe ploeg te formeren die op vrijdag 7 augustus 2020 in Tokio olympisch goud moet pakken. Onder Takakura is Japan nog niet tot opzienbarende prestaties gekomen. In februari werd tijdens de She Believes Cup in Florida weliswaar gelijkgespeeld tegen de Verenigde ­Staten ­(2-2) en gewonnen van Brazilië (3-1), maar vooral tegen landen uit de toptien van de wereld zijn de statistieken niet opbeurend: drie zeges, vijf gelijke spelen en elf nederlagen. Op de Fifa-ranglijst staat Japan zelf zevende, een plaats hoger dan Nederland.

Weinig kansen Op dit WK heeft Japan ook nog niet kunnen imponeren: een gelijkspel tegen Argentinië (0-0), een overwinning op Schotland (2-1) en een nederlaag tegen Engeland (2-0). In die laatste wedstrijd werd het manco van Japanse spel blootgelegd. De speelsters zijn allemaal technisch vaardig, beheersen het positiespel maar de schoonheid van het voetbal strandde steeds voor het vijandelijke doel. Er werden weinig kansen gecreëerd en het ontbrak aan stootkracht. Aanvoerder Saki Kumagai is een van de twee Japanse WK-gangers die niet in de eigen competitie uitkomt. De ervaren verdedigster – zij benutte de beslissende strafschop in de WK-­finale van 2011 tegen de VS – veroverde als ploeggenote van Shanice van de Sanden bij Olympique Lyon dit jaar de Champions League. Mana Iwabuchi, een van de doelpuntenmakers dit WK tegen Schotland, speelde drie seizoenen met Vivianne Miedema bij Bayern München.

Lees ook:

Oranjevrouwen door als groepswinnaar na knappe zege op Canada Het WK-scenario van Nederland in Frankrijk verloopt langs vrijwel dezelfde lijnen als in 2015. In Canada kwalificeerde Oranje zich destijds met onder meer Nieuw-Zeeland en Canada voor de laatste zestien. Voor een plaats in de kwartfinales werd Nederland afgetroefd door Japan, dat de eindstrijd verloor van de VS.