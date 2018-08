Voor Jamile Samuel is in Glasgow een droom uitgekomen

Jamile Samuel kan het nog niet geloven. Al die jaren sprintte ze in de schaduw van Dafne Schippers. Op de Europese kampioenschappen in Berlijn staat ze voor het eerst samen met Schippers, die zilver won, op het podium. Samuel haalde met brons op de 200 meter haar eerste grote individuele prijs binnen. Een dag later won ze samen met het estafetteteam zilver op de 4x100 meter.

Het is een grote stap vooruit voor de 26-jarige Samuel, die haar droom uit ziet komen in Berlijn. “Ik dacht: als ik hard wil lopen, dan moet ik gewoon hard lopen”, jubelde ze na het brons op de 200 meter. “Maar het was wel moeilijk hoor. Ik moest mezelf heel rustig houden om de juiste dingen te kunnen doen. Ik moest niet overhaast gaan lopen.”

Het klinkt zo simpel. ‘Hard lopen, als je hard wil lopen’. Maar zo eenvoudig was het niet voor Samuel. Voordat de Amsterdamse de overstap maakte naar coach Bart Bennema, benaderde ze de 200 meter op een hele andere manier. De atlete begon haar race vaak door vanaf het begin keihard te rammen zonder na te denken. Dat werkte niet.

Samuel werd al jaren gevraagd om op Papendal bij de nationale selectie te komen trainen, maar had daar eerder nog geen zin in. Het idee van een leven in de Arnhemse bossen, ver weg van familie en vrienden, benauwde haar. Ze bleef daarom lang bij de ­Amsterdamse atletiekvereniging Phanos trainen. Een dagje Papendal prima, maar meer ook niet.

Pas toen ze vorig jaar de overstap maakte naar Bennema, de oud-coach van Schippers, leerde Samuel de 200 meter op een andere manier te benaderen. Nu deelt ze de race op in stukjes. “Vroeger dacht ik alleen maar: ik moet winnen, dus ik moet gewoon maar hard rennen. Nu focus ik me eerst op mijn start. Dan hang ik in de bocht. Als je in de bocht hangt, kom je er sneller uit. Daarna moet je die snelheid houden, en tegelijkertijd op je techniek letten. Het gaat nu zoveel makkelijker.”

Nieuwe stap

Haar prestaties in Berlijn geven haar de bevestiging dat die keuze de juiste is geweest. In het Olympisch Stadion liep ze eindelijk weer haar beste tijden. De 22.37 op de 200 meter is een evenaring van haar persoonlijk record. Op de 100 meter haalde ze de finale, waarin ze vijfde werd in 11.14. In de halve finale van de 100 meter liep ze met 11.10 haar op een na beste tijd ooit. Vorig jaar had Samuel een keer een uitschieter gehad naar 11.04, maar toen werd ze geholpen door sterke wind mee.

“Als je zo lang geen persoonlijk record loopt, is dat frustrerend. Ik heb heel veel getwijfeld, maar daar heb ik ook van geleerd. Als je echt iets wil, moet je alles op alles zetten om het te bereiken.”

Samuel is blij, maar nog niet tevreden. “Ik had vanaf mijn jeugd geen individuele medaille meer gehaald. Dit is een nieuwe stap. Maar er moet zeker meer komen, ik ben er nog lang niet.”