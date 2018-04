Voor het eerst vielen er meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto

Nooit eerder was het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de fiets hoger dan dat in een personenauto. Tot vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): 206 slachtoffers overleden toen op de fiets, 201 in de auto. Dat is het hoogste aantal doden onder fietsers in elf jaar.

Lees verder na de advertentie

Vooral ouderen verongelukken. Twee derde van de omgekomen fietsers was ouder dan 65 jaar, terwijl die groep de minste fietskilometers maakt. Het CBS heeft de oorzaken van de ongevallen niet bekendgemaakt, wel dat een kwart daarvan gebeurde op een e-bike. De bestuurders daarvan zijn ook vaak ouderen. Met name de mannen lijken kwetsbaar: het aantal mannelijke e-bike-slachtoffers ging van 20 in 2016 naar 38 in 2017, merendeels 65-plussers.

Martijn van Es van de Fietsersbond is niet verbaasd. “Ouderen van nu blijven langer fietsen en zijn bovendien gevoeliger voor letsel.” Volgens Van Es kunnen speciale fietslessen helpen om het fietsverkeer voor hen veiliger te maken. “Ze hebben soms moeite het verkeer bij te benen.”

Drukte Bovendien rijdt een elektrische fiets echt anders dan een gewone, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De organisatie roept fietsproducenten op om ouderen beter op hun nieuwe aankoop voor te bereiden. De verkoop van e-bikes zit al jaren in de lift: in Nederland werden vorig jaar 294.000 exemplaren verkocht, er zijn er inmiddels 1,9 miljoen in omloop. “Juist door e-bikes kunnen ouderen nog jaren fietsen. Wel moeten ze op de juiste manier leren hoe.” De meeste ongelukken gebeuren volgens VVN zonder dat er ander verkeer aan te pas komt: met opstappen en afstappen, of doordat een bocht net niet goed is ingeschat. Twee derde van de omgekomen fietsers was ouder dan 65 jaar, terwijl die groep de minste fiets­ki­lo­me­ters maakt Een andere factor is dat het op de fietspaden steeds drukker wordt. “Ze zijn vaak te smal voor de nieuwe hoeveelheden gebruikers”, zegt Stomphorst. “Mensen komen zo gemakkelijk met elkaar in de knel.” De paden worden tegenwoordig bevolkt door meer dan alleen fietsen: vooral scooters en e-bikes nemen een dominante plek in. Onder wielrenners is het aantal ongevallen ook fors gestegen. Het grootste risico is dat al die groepen fietspadgebruikers verschillende snelheden aanhouden, aldus Stomphorst. Veel scooters zijn opgevoerd en rijden rond de 40 kilometer per uur. Ook de snelste e-bikes halen tegenwoordig 45 kilometer per uur. Toch: de meeste ongelukken komen volgens de Fietsersbond nog steeds doordat auto’s en fietsen botsen. “Daarom is het belangrijk auto- en fietsverkeer te scheiden. Waar dat niet kan, moet de snelheid omlaag”, zegt Van Es. De Fietsersbond pleit voor het verlagen van de snelheid voor alle verkeersdeelnemers naar maximaal 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Verder helpt het de verkeersveiligheid om gevaarlijk geplaatste rood-witte fietspaaltjes te verwijderen.