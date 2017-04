Voor het eerst in tien jaar daalt het aantal jonge comazuipers

Hij onderzoekt de cijfers jaarlijks. In 2016 werden 791 jonge comazuipers opgenomen in het ziekenhuis, in 2015 waren dat er nog 931: een daling van 15 procent.

Ook het aantal jonge drinkers tussen de 10 en de 14 jaar nam iets af, blijkt uit de cijfers. Toch vindt Van der Lely het nog te vroeg om te spreken van een echte daling. Tien jaar lang steeg het aantal opnames. Of de daling nu doorzet moet worden afgewacht.

Positief was dat er afgelopen jaar minder ziekenhuizen waren die melding maakten van comazuipers. Teleurstellend was dan weer dat er begin 2017 een alarmerend bericht kwam van het Amphia Ziekenhuis en verslavingskliniek Novadic-Kentron, die de noodklok luidden over een forse toename van het aantal jonge comazuipers in West-Brabant.

In de regio’s Twente, West-Friesland en Noord-Brabant wordt het meest gedronken, en het minst in Amsterdam-West en Rotterdam-Zuid, waar veel jongeren wonen met een niet-westerse achtergrond.

Van de 791 ziekenhuisopnames ging het in 52 procent van de gevallen om een jongen. De gemiddelde leeftijd van de comazuipers bedroeg 15,5 jaar.

Jongeren krijgen drank van oudere vrienden

Voorlichting Als oorzaak van de daling noemt Van der Lely de goede voorlichting en de aandacht in de media voor het alcoholmisbruik onder jongeren. Sinds 1 januari 2014 mag alcohol niet meer verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar. De politie treedt hier streng tegen op. “Daarnaast geven minder ouders hun kinderen toestemming om alcohol te drinken.” Tegelijkertijd bleken veel kinderen wel thuis of bij een vriend of vriendin in de gelegenheid te zijn geweest om zoveel te drinken dat ze in coma raakten. De drank, vaak breezers, kregen ze dan van oudere vrienden.

