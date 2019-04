Voor het eerst in jaren zijn Amsterdamse woningen ietsje goedkoper

Het is een knikje, maar wel een heel opmerkelijk knikje. Voor het eerst in jaren zijn Amsterdamse koopwoningen een heel klein beetje goedkoper. Betaalde de gemiddelde Amsterdammer eind vorig jaar nog ruim 5700 euro per vierkante meter, afgelopen kwartaal lag die prijs zo’n 132 euro lager. Een prijsdaling van zo’n 2,5 procent, blijkt uit cijfers van het makelaarskantoor Amsterdam At Home.

Net als andere Amsterdamse makelaars is Amsterdam At Home aangesloten op een database waar alle informatie over verkochte woningen binnenstroomt. Drie jaar terug ontwikkelde het kantoor een methode om die data om te turnen tot bruikbare woningmarktinformatie. Om woningen van de best mogelijke vraagprijs te voorzien, legt directeur Wouter Thöne uit. Maar ook om kopers te adviseren welk bod uit te brengen op hun droomhuis. En nu dus ook om iets te kunnen zeggen over de Amsterdamse woningmarkt. Een markt die bekendstaat om prijsstijgingen van zestien procent op het hoogtepunt, bezichtigingen met meer dan dertig gegadigden en kopers die wel 50.000 euro overbieden. Losgeslagen en oververhit dus.

Teken aan de wand

De grafieken die Thöne en zijn collega’s fabriceerden op basis van 1850 verkochte woningen laten zien dat naast de vierkantemeterprijs ook de verkoopprijs daalt met vijf procent. Makelaarsvereniging NVM signaleerde eerder ook al een lichte dip. Het makelaarskantoor ziet nu ook dat huizen iets langer te koop staan. De Amsterdammer die eind vorig jaar een verkoopbord voor het raam hing, was zijn woning 33 dagen later kwijt. Inmiddels is hij drie dagen langer bezig. Tekenen aan de wand? “Dit laat in ieder geval zien dat Amsterdam tegen zijn maximum is aangestoten. Die flinke prijsstijgingen zijn we nu wel kwijt”, zegt Thöne.

Thöne is niet de eerste die vermoedt dat de periode van fikse prijs­stij­gin­gen achter de rug is

Hij merkt het ook in zijn eigen kantoor. Het is niet meer zo’n gekkenhuis. Sinds de zomer ziet hij het aantal mensen tijdens een bezichtiging teruglopen. “De exacte cijfers hebben we nog niet binnen. Maar ik heb het idee dat we de helft minder gegadigden hebben dan voor de zomer.” Ook de hoeveelheid biedingen wordt minder. Thöne valt op dat in dezelfde periode ook het consumentenvertrouwen voor het eerst sinds jaren onder het nulpunt dook.

Maar, nuanceert Thöne ook, het eerste kwartaal staat in makelaarskringen sowieso bekend als een mindere periode. “Het is fijner om een huis te kopen als de zon schijnt. Ik sluit niet uit dat de prijzen volgend kwartaal weer iets omhoog gaan.”

Een op zichzelf staande prijsdaling of niet, Thöne is niet de eerste die vermoedt dat de periode van fikse prijsstijgingen achter de rug is. Taxatiebedrijf Calcasa had het vorige maand nog over een woningmarkt die afkoelt. In augustus sprak woningmarktdeskundige Christian Lennartz in Trouw de verwachting uit dat er aan de exorbitante prijsstijgingen hun langste tijd binnenkort hebben gehad. Een woning kopen, zag Lennartz, was voor een steeds kleinere groep nog mogelijk. Niet veel later kwam makelaarsvereniging NVM met eenzelfde analyse. “Er zijn mensen die afhaken, omdat ze niet verder opgejaagd willen worden in deze ‘prijzengekte’”, zei de NVM-voorzitter eerder.

Donderdag presenteert NVM haar nieuwste kwartaalcijfers. Dan zal blijken of er een tempering is van de prijzengekte.