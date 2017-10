Voor Hayden en Inge veranderde de vreugde van klimmen in een nachtmerrie

Hij was pas 27, maar nu al had hij te veel vrienden naar bergen zien trekken om nooit meer terug te keren. Zo vluchtig als de gedenkwaardige beklimmingen, zo vergankelijk waren ook de klimkompanen. Het klautervirus, was zowel een zegen als een vloek - en hij wist niet wat hij daar mee aan moest.

Toch was dit nu inzinkende besef niet gestoeld op aanvankelijke ignorantie. Kennedy groeide op met een bekende bergbeklimmer als vader, Michael, en een moeder die filmfestivals organiseerde rondom het treksportthema. Zijn ouders namen hem al op jonge leeftijd mee de Amerikaanse bergtoppen op, en vanaf zijn dertiende begon hij zich boeksgewijs te verdiepen in de geschiedenis van de sport en de helden van het verleden. Hij realiseerde zich dat hij zijn ervaringen veelal zou delen met geesten, maar wist ook wat zijn levensdoel was: heel veel bergen bedwingen.

Met intens gemak en een door zijn collega's geroemd superieur technisch inzicht veroverde hij nooit eerder begane routes

Daartoe koos hij na de middelbare school, net als zijn vader, voor de 'universiteit van bergonië'. Met klusjes en losse baantjes vergaarde Kennedy het geld voor zijn mondiale expedities, al werden die snel deels gesponsord. Vooral rond Kerstmis wist hij zijn talent daarbij om te zetten in almaar aanwassende stapels dollarbiljetten. Hij beklom de gevels van huizen om voor de bewoners de kerstverlichting op te hangen, en haalde die na enkele maanden weer weg. Dat hij zo meewerkte aan 'een van de meest weerzinwekkende uitingen van het Amerikaanse consumentisme' nam de idealistische Kennedy op de koop toe.

Al snel gold hij als de grootste belofte van de klimsport. Met intens gemak en een door zijn collega's geroemd superieur technisch inzicht veroverde hij nooit eerder begane routes over de meest complexe berghellingen.