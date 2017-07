Voor fiscale trucs kon je bij Infintax terecht

“Ik ben er, zoals u zult begrijpen, ook niet blij mee.” De uitspraak komt uit de tenen van Guus Poelen, eigenaar van fiscaal advieskantoor Infintax. Hij heeft er net een kleine twee uur ondervraging opzitten, door de parlementaire commissie die fiscale constructies onderzoekt.

Lees verder na de advertentie

Aan het einde van het verhoor houdt commissie-voorzitter Henk Nijboer hem nog één keer voor wat er allemaal onder zijn neus is gepasseerd, de samenwerking met het omstreden Mossack Fonseca waar Poelen nu nauwelijks iets van zegt te weten. “Ik had het ook liever anders gewild”, zegt Poelen.

Aanleiding voor het onderzoek van de commissie waren de publicaties over de Panama Papers, de administratie van het omstreden kantoor Mossack Fonseca waar Infintax nauw mee samenwerkte. Met hulp van Infintax zijn er tientallen constructies opgezet waarmee vermogenden, vooral Zuid-Amerikanen, hun geld uit het zicht van de plaatselijke autoriteiten willen houden. Dat blijkt uit de Panama Papers en wordt bevestigd door Michael van Beest, de voormalig zakenpartner van Poelen bij Infintax. Hoe is dat kleine kantoor in Amsterdam verzeild geraakt in één van de grootste onthullingen over de wereld van belastingparadijzen?

Ik denk dat we moeten constateren dat Nederland gewoon een fiscale magneet is Guus Poelen

Financiële draaischijf Dat de mensen van Mossack Fonseca naar Nederland kwamen is eigenlijk niet meer dan logisch. Poelen zegt het zelf in zijn verhoor tegen de commissie: “Ik denk dat we moeten constateren dat Nederland gewoon een fiscale magneet is.” Jaarlijks stroomt er ruim 4.000 miljard dollar door Nederland, dat daarmee op papier de grootste financiële draaischijf ter wereld is. Aantrekkelijke belastingconstructies en rechtsvormen ‘maken het internationaal gezien heel interessant om hier iets te doen, dus om hier iets te structureren’, houdt Poelen de commissie voor. Toch duurt het tot 2011 voordat Mossack Fonseca zaken gaat doen vanuit Nederland. Het start een samenwerking met het Haagse trustkantoor Alea Management van Frank Sonsma, die op zijn beurt Michael van Beest van Infintax inhuurt voor fiscaal advies voor de klanten uit Panama. Tussen Sonsma en MF botert het niet echt: de trustbestuurder wordt als veel te kritisch en traag ervaren, en na twee jaar beheert hij slechts drie constructies voor de Panamezen. De relatie met Van Beest verloopt een stuk soepeler. Vanaf het begin is hij actief in het bedenken, adviseren en opzetten van belastingroutes voor de klanten van MF. Precies wat men in Panama vanaf het begin al wilde. Van Beest zet in de samenwerking met MF circa zestig constructies op voor vermogende klanten uit Zuid-Amerika, die via stichtingen, bv’s en cv’s hun geld door Nederland laten stromen. Uit het zicht van de plaatselijke autoriteiten. Een aantal keer reist Van Beest richting Zuid-Amerika voor ontmoetingen met mensen van Mossack Fonseca. Omgekeerd bezoeken zij Nederland. Een medewerker wordt drie maanden gedetacheerd bij Infintax in Amsterdam, vertegenwoordigers uit Panama bezoeken het kantoor en maken ook kennis met Guus Poelen. Henk Nijboer overhandigde woensdag het verslag van de ondervragingscommissie Fiscale constructies aan Kamervoorzitter Khadija Arib. © ANP

Verantwoordelijkheid Infintax organiseert onder andere een deal waarbin een verzekeraar uit Ecuador zogenaamd zijn kantoorpand verkoopt, maar in werkelijkheid een kleine 2 miljoen dollar uit belastingparadijs Anguilla, via Nederland, naar Ecuador laat stromen. Een Nederlandse bv van Infintax is het vehikel waarmee een rijke Fransman zijn geld vanaf de Bahama’s naar Luxemburg sluist. En Infintax helpt met het opstellen van facturen die een betaling van 32 miljoen uit een Ecuadoriaans stuwdamproject moeten valideren. Voor al die klanten maakt Infintax gebruik van vennootschappen waarvan zowel Van Beest als Poelen bestuurder zijn, en dus verantwoordelijkheid dragen. Voor de ondervragingscommissie suggereert Poelen dat hij in werkelijkheid op afstand staat: Van Beest deed de zaken met Mossack Fonseca, en hield bovendien informatie voor hem achter. Mossack Fonseca was in zekere zin de oorzaak van de verwijdering tussen de partners van Infintax Van Beest erkent weliswaar dat Poelen maar weinig heeft samengewerkt met de Panamezen, maar is fel op de suggestie dat hij niet open zou zijn geweest tegen zijn zakenpartner. “Dit beeld is onjuist. De heer Poelen werd op de hoogte gehouden van transacties, had toegang tot alle dossiers en was mede-directeur van alle doelvennootschappen.” De suggestie dat de samenwerking tussen de twee spaak liep omdat Poelen ‘onraad rook’, zoals Van Beest het uitdrukt, werpt hij verre van zich. Toch is Mossack Fonseca in zekere zin wel de oorzaak van de verwijdering tussen de partners van Infintax. Terwijl Van Beest de ene na de andere klant binnenhaalt via MF, blijft Poelen zakelijk gezien achter. “De heer Poelen heeft in de periode 2013-2015 slechts circa 50-60% van zijn omzet targets heeft gehaald, terwijl ik de omzet targets in dezelfde periode met 100% oversteeg.” Ondertussen worden de opbrengsten wel gelijk verdeeld: beide mannen zijn voor 50 procent aandeelhouder in Infintax.

Uit elkaar Eind 2015 – maanden voor de publicatie van de Panama Papers – besluiten de twee al uit elkaar te gaan. Destijds had Van Beest nog de gedachte het grootste gedeelte van de klanten mee te nemen naar een nieuw trustkantoor, dat hij zelf wil oprichten. Hij doet een aanvraag bij toezichthouder DNB voor een eigen trustvergunning. Die komt er echter nooit. Als in april 2016 de publicaties over de Panama Papers verschijnen, staan DNB en het Openbaar Ministerie op de stoep voor onderzoek. Over wat er dan precies gebeurt hebben Poelen en Van Beest een totaal verschillende lezing. Poelen zegt bij de commissie dat hij anderhalf jaar bezig is geweest om afscheid te nemen van de klanten van Van Beest – zonder medewerking van zijn voormalige zakenpartner. Die zou bovendien geen inzage willen geven in de volledige klantdossiers. “Dit is onzin. De heer Poelen kan tot op de dag van vandaag bij alle dossiers. U kunt zich ook voorstellen dat er binnen een kleine organisatie zoals Infintax geen aparte kasten waren waarop stond “niet toegankelijk voor de heer Poelen”. Ook werden er geen dossiers bijvoorbeeld buiten Infintax bewaard of iets dergelijks. Hij heeft nooit de moeite genomen om een dossier in te kijken.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.