Voor even zijn de Waddenstranden schoon, maar er komt weer nieuwe troep aan

Op de Waddeneilanden zijn op dit moment geen vrijwilligers meer nodig, laat de Veiligheidsregio Friesland vandaag weten. Alleen op Schiermonnikoog is nog een gecoördineerde opruimactie aan de gang. Daar maken vrijwilligers die na de opruimacties van zaterdag zijn blijven slapen en militairen vandaag de laatste gebieden schoon. Die laatste zijn op Schiermonnikoog omdat de stranden aan de oostkant moeilijk te bereiken zijn.

Hoewel de meeste grote troep van het strand is gehaald, liggen er nog veel kleine plasticdeeltjes en uiteenvallend piepschuim in de duinen. Verschillende natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen daarvan voor het milieu. Op Schiermonnikoog gaat vandaag een soort stofzuiger het strand over die alle kleine plasticdeeltjes opruimt.

In de zee zelf hebben vissers de afgelopen dagen geholpen met het opruimen van troep die in het water drijft. Volgens een woordvoerder wordt er niet alleen klein grut als schoenen en speelgoed opgevist, maar ook koelkasten en benzinetanks voor auto's. De vissers, zo'n vijftien schepen, varen ook vandaag en morgen uit om op te ruimen. Dat kan alleen bij daglicht omdat de zee door alle ronddrijvende rommel gevaarlijk is bij slecht zicht.

Nieuwe rommel

Hoewel de stranden op dit moment ontdaan zijn van het speelgoed, de schoenen, de Ikea-onderdelen en andere aangespoelde rommel, houden de gemeenten houden hun hart vast vanwege de noordwestenwind en springvloed die voor dinsdag is voorspeld. Waarschijnlijk spoelt er dan opnieuw veel puin aan. De burgemeesters van de eilanden hopen dat er daarna opnieuw vrijwilligers willen helpen. Voor nu waarschuwt de veiligheidsregio vanaf maandag niet meer naar de eilanden te komen. Vanwege de voorspelde storm wordt het te gevaarlijk.

Voor wie nu al de handen uit de mouwen wil steken, is er op het vasteland genoeg te doen. Langs de hele waddenkust kunnen gidsen van de Wadloopstichting, van Waddencentum Pieterburen en Zeehondencentrum Pieterburen nog hulp gebruiken bij het opruimen. Ook de gidsen zijn vrijwilligers, benadrukken de organisaties. Ook zij moeten ‘roeien met de riemen die ze hebben’.

Aan de Waddenkust kunnen de spullen die in de kwelders liggen alleen te voet worden opgehaald en over de dijken gebracht. Het gebied is te kwetsbaar om met tractors of karren te betreden. De organisaties die opruimacties coördineren drukken vrijwilligers op het hart zich warm aan te kleden. De Veiligheidsregio Friesland benadrukt dat het voor vrijwilligers verstandig is zich aan te sluiten bij organisaties en instanties die verstand van zaken hebben. Voor de eigen veiligheid - er zijn al mensen al opruimend verdwaald - maar ook om meer schade aan de natuur in het Waddengebied te voorkomen.

Natuurmonumenten raadt mensen aan de websites en facebookpagina’s van gemeenten in de gaten te houden en via de hashtag #helpwad te kijken waar de meeste handen nodig zijn. Ook onder #waddencleanup wordt veel nieuws gedeeld over de opruimacties, en er is een interactieve kaart gemaakt met opruimlocaties.