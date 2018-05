Voor Engels heeft Yara nauwelijks geoefend, ze is goed in talen

De vooruitblik

Het liefst zit Yara Derksen voorin in de klas, maar vandaag maakt ze haar examen achterin. Dat komt door haar examennummer, vertelt Yara. "Ik zag er van tevoren een beetje tegenop, maar het is heel fijn en rustig achterin. Ik heb geen last van mensen die naar de wc gaan of eerder klaar zijn."

Yara Derksen © rv

Ik speel hockey op hoog niveau, dus een training missen zit er niet in. Ook niet in de examenperiode. Yara Derksen

Yara gaat vroeg naar school. Ze wil rustig haar plekje kunnen opzoeken en nog even met vrienden kletsen. In haar tas zitten 'heel veel pennen en potloden', twaalf markeerstiften en een nietmachine om de examenboekjes aan elkaar te nieten, vertelt Yara. "Ik vind al die losse papieren zo vervelend."

Engels is een goed examen om mee te beginnen, zegt Yara. "Ik denk dat ik een hoog cijfer kan halen. Dat geeft zelfvertrouwen." Ze vindt Engels belangrijk, maar niet super interessant. Vooral op vakantie is het handig. "Je hebt het gewoon nodig. Iedereen spreekt Engels."

Op één proefexamen na heeft Yara eigenlijk niets voorbereid. Ze is goed in talen en staat een acht voor Engels. Gisteravond stond ze dan ook op het hockeyveld. "Ik speel op hoog niveau, dus een training missen zit er niet in. Ook niet in de examenperiode." Volgens haar is de afleiding ook wel even lekker.