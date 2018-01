Voor elke Italiaan die uit Nederland vertrekt, komen twee nieuwe

In vijf jaar tijd is het aantal Italianen dat naar Nederland verhuist nagenoeg verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), die Trouw opvroeg. In 2016 trokken 5608 Italianen naar Nederland, in 2011 waren dat er 2768. "Voor iedere Italiaan die weggaat, komen twee nieuwe", zegt Tarek Chazli, consul van de ambassade van Italië in Den Haag.

Lees verder na de advertentie

De Nederlandse bevolking groeit en dat komt vooral door de komst van immigranten, zo bleek in december. Die stijging is duidelijk zichtbaar onder de Italianen. Hun aantal groeit in Nederland harder dan in Frankrijk, België en Duitsland, aldus Chazli.

Van de Zuid-Europese landen verruilen ook Spanjaarden, Portugezen en Grieken hun thuisland voor Nederland, maar minder vaak en in kleinere aantallen dan Italianen.

De tekst loopt door onder de grafiek.

Economische crisis Op dit moment wonen volgens het CBS ruim vijftigduizend Italianen in Nederland. "Dat zijn er meer dan ooit", zegt Daniela Tasca van stichting Culturissima. Zij deed onderzoek naar Italiaanse immigranten voor het project '1001 Italianen' en schat het werkelijke aantal Italianen op honderdduizend. "Veel mensen registreren zich niet en trekken van stad naar stad." Ze laten Florence, Rome of Pisa achter zich en vestigen zich vooral in Eindhoven, Groningen en Amsterdam, weet Tasca. Volgens haar heeft de toestroom van Italianen te maken met de economische crisis waaruit hun thuisland aanzienlijk minder vlot is opgekrabbeld dan Nederland.

Brexit "Daarnaast Nederland heeft een positief imago in de Italiaanse media", zegt Tasca. Het staat te boek als het land waar alles mogelijk is. Ook speelt de Brexit een rol; waar veel Italianen eerder hun heil in Londen zochten, is dat sinds de Brexit steeds vaker Nederland. Daar kunnen zij zich als mede-Europeaan zonder gedoe vestigen. Italianen hebben in Nederland geen ver­blijfs­ver­gun­ning nodig Italianen hebben in Nederland geen verblijfsvergunning nodig. Wel moeten zij, als ze hier willen werken of langer dan vier maanden blijven, een burgersservicenummer aanvragen. Italianen die vijf jaar of langer in Nederland verblijven kunnen het document 'Duurzaam verblijf burgers van de Unie' krijgen. Dat we weinig horen over de groeiende groep Italianen in Nederland, komt niet alleen doordat we zonder klagen hun pizza's afnemen. "Ze integreren over het algemeen goed", zegt Chazli. "De angst die in West-Europa heerst dat Poolse loodgieters banen afpakken, bestaat niet jegens Italianen. Dat komt omdat zij niet in één sector werken en zich niet clusteren."

Kunstenaars In het verleden emigreerden Italianen naar Nederland om te werken als ijsmaker of schoorsteenveger. Nu zijn het vooral Italiaanse studenten, expats en ook horecamedewerkers, zegt Tasca. Een grote groep gaat volgens haar aan de slag als kunstenaar of in de ICT. "In Italië is dat ondanks de aantrekkende economie lastig." Er zijn bovendien weinig opleidingen in Italië zijn die zich toespitsen op design. "Een Design Academy zoals in Eindhoven heeft Italië niet." Dat meer Italianen hier als computernerd of kunstenaar komen, betekent niet dat er geen Italiaanse restaurants worden geopend, zegt Tasca. Minder pizzeria's misschien, maar wel weer streekrestaurants die de keuken van Rome of Sicilië serveren.