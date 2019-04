Voor een kleine kwaal kan uw huisarts u straks doorverwijzen naar de drogisterij

In twee proeftuinen in het Gelderse Brummen en Tiel gaan zij meer informatie met elkaar delen en naar elkaar doorverwijzen. “Reuzespannend”, vindt Marcel Kerkhoven, een van de huisartsen die deelneemt aan de proef, want drogisterijen zijn ook commerciële bedrijven. De proef loopt tot begin volgend jaar en moet laten zien wat wel en niet werkt.

De samenwerking is een initiatief van de drogisterijsector die is verenigd in het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en krijgt onder meer steun van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en onderzoeksbureau Nivel. De laatste heeft eerder al eens berekend dat huisartsen jaarlijks 12 miljoen bezoekjes krijgen vanwege kleine kwalen. “Daar kunnen wij huisartsen ondersteunen”, zegt CBD-directeur Marten Hummel. “Via de drogist en zelfmedicatie kunnen mensen een kleine kwaal zelf oplossen.”

Drogisterijen en huisartsen spreken af om over de verkoudheden, hoofd- of buikpijn dezelfde adviezen te geven. Dat gebeurt via zogeheten advieskaarten: schema’s die aangeven wat te doen bij welke klachten of symptomen. “Daar staat ook in wanneer je als drogist moet verwijzen naar de huisarts”, zegt Hummel.

Andersom zal ook worden verwezen. Dan moet de huisarts de drogist wel vertrouwen, en aan dat vertrouwen ontbrak het aanvankelijk. Dat kwam door onbekendheid, stelt Hummel. “In de aanloop naar de proeftuinen hebben we een aantal debatsessies gehouden met drogisten en huisartsen. Zo konden zij kennismaken met elkaars wereld. Uit die bijeenkomsten bleek dat artsen wat sceptisch waren. Maar na vragen over en weer, kwam er een soort erkenning van hun kant.”

Ook van huisarts Kerkhoven die bij de debatten aanwezig was. “Voor ons gaat het om betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Als ik en mijn collega’s vertrouwen hebben in de drogisterijen, is het makkelijker om patiënten met kleine klachten door te verwijzen naar de drogist.”

Spannend

Kerkhoven vindt de combinatie tussen gezondheid en de commerciële functie van drogisterijen ‘spannend’. “Er moet toch een bepaalde omzet worden gehaald, dus de klant is koning. Daar zit wat huiver.”

Dat geldt ook voor de kwaliteit van het personeel. Iemand die op zaterdag achter de kassa zit, doet dat meestal als bijbaantje. “Van zo iemand kun je niet verwachten dat hij voldoende kennis heeft om medische informatie te verstrekken.”

Dat is volgens het CBD ook niet de bedoeling. Voor medische informatie kan de klant terecht bij de drogist zelf. Die volgt een opleiding en moet geregeld zijn of haar kennis bijspijkeren.

Hummel begrijpt de reserves van huisartsen, maar het commercieel belang schuurt volgens hem niet met de gezondheidstaak. “In de perceptie van de buitenwereld is een drogist een retailer. Toch moet hij goede en verantwoorde zorg leveren, net als bijvoorbeeld de apotheek. Dat is zijn wettelijke taak. We hebben een kwaliteitsnorm, ook net als de apothekers. Bij twijfel of in geval van ernstige klachten, mogen we niet verkopen maar moeten we doorverwijzen naar de huisarts. Drogisterijen hebben er geen belang bij als ze het verwijt krijgen dat handel de boventoon voert, anders kan de bevoegdheid om geneesmiddelen te verkopen onder druk komen.”

Kerkhoven vindt het belangrijk dat artsen meer zicht krijgen op de zelfzorgmedicijnen. “Als huisartsen zien we dat steeds meer mensen zelfzorgmedicatie gebruiken. Dat ervaren ze niet als medicijn en beseffen daardoor onvoldoende de potentiële risico’s als zij iets gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld andere medicijnen. Ik hoop dat we gaandeweg met drogisterijen een manier vinden om het bewustzijn rond zelfzorgmedicatie te vergroten.”