Voor een hetze van Trouw hoeft The Post Online niet bang te zijn

Dat Brussen boos is op Trouw bleek al nadat collega Seada Nourhussen, door hem in een podcast ‘negerin van Trouw’ genoemd, hem in haar column van 27 juli racistisch had genoemd. Op TPO noemde Brussen Trouw nog dezelfde dag een ‘haatblad’. ‘Je hebt journalistiek activisme en je hebt dieptepunten in de journalistiek. Trouw is zo’n dieptepunt’, schreef hij en plakte er een link aan die het mogelijk maakte het abonnement op de krant op te zeggen.

Een volgende column op 10 augustus van Nourhussen bevatte volgens de mail van Brussen laster of smaad. Aan de vrijheid van meningsuiting wilde hij niet tornen, benadrukte hij. Maar nu zijn merknaam annex commerciële site in het geding raakte, was een voor hem kennelijk ongemakkelijke grens bereikt en dreigde hij de krant met een civiele procedure. Hij zou zich door Trouw domweg niet kapot laten maken, gaf hij als waarschuwing mee.

Het is wel zo dat de toon de muziek maakt

Samengevat kwam zijn analyse erop neer dat Trouw zich maar beter aan de eigen journalistieke mores kan houden en geen podium zou moeten of willen zijn voor het verlenen van wat hij noemt ‘persoonlijke hetzes’. De krant immers heeft volgens hem zo zijn eigen achterban en die ziet er, waar het de samenstelling, achtergrond en belangstelling betreft, nu eenmaal anders uit dan de aanhang van TPO. De krant pretendeert daarnaast keurigheid en kwaliteit, criteria die er voor het blog minder toe doen. Aan journalistieke ethiek of verantwoording hoeven en willen de shockblogs zich anders dan een krant als Trouw niet te houden. Blogs als TPO en GeenStijl kunnen feitelijk doen en laten wat zij willen, zegt Brussen. Trouw niet.

Kwaliteitscourant Dat Brussen Trouw verwijt dat de laatste column van Seada Nourhussen laster of smaad bevatte, past in het hierboven door hemzelf geschetste beeld. Zijn blog mag anderen kwetsen, maar van een ‘kwaliteitscourant’ verwacht hij niet dat die hem zal kwetsen. Om dat uit de mond van een hoofdredacteur van een blog te vernemen, dat aldoor anderen kwetst en de maat neemt, dat verbaast. Uiteraard is het hinderlijk als hij na de columns van Nourhussen is lastiggevallen en bedreigd, zoals hij beweert. In dat geval echter is aangifte tegen de bedreigers de enige en meest aangewezen stap. Maar Brussen verbaast vooral omdat hij op TPO niet schroomt om oud-collega’s van Trouw - en andere journalisten - nog na jaren te kwetsen met het oprakelen van fouten of incidenten uit het verleden. Hun namen worden regelmatig - deze week nog - in negatieve zin, zonder enige terughoudendheid of noodzaak breed uitgemeten op het platform van Brussen. Een van hen is de journalist die Trouw bijna drie jaar geleden ontsloeg toen bleek dat hij bronnen had verzonnen. Het laat zich raden dat hij zich ook nu nog in een kwetsbare positie bevindt. Het maakt de klachtbrief van Brussen niet minder serieus. Het is wel zo dat de toon de muziek maakt. Die toon doet in dit geval afbreuk aan de geloofwaardigheid van de hoofdredacteur van TPO. Dit zeker als die in één adem toevoegt dat hij straks dolgraag gebruiktmaakt van zijn recht om een oud mediaal instituut als Trouw eens flink de oren te wassen. Maar ook dan heeft hij geen persoonlijke hetze van Seada Nourhussen te vrezen. Die voert zij niet. Evenmin strookt een hetze met het karakter van de krant. ombudsman@trouw.nl Lees ook: Waar bleven mijn collega’s toen ik racisme aan de kaak stelde?

