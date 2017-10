Voor dit onderzoek kregen zij de Nobelprijs

Het onderzoek van de drie was hét wapenfeit van de natuurkunde van de laatste jaren: de waarneming van zwaartekrachtgolven, precies zoals Albert Einstein het een eeuw geleden had voorspeld. In februari vorig jaar werd bekend dat wetenschappers die rimpelingen in de ruimte hadden waargenomen.

Volgens Einstein trekken mensen elkaar niet aan, zoals Isaac Newton voorspelde, maar krommen massa's de ruimte. De zon is als een loden bal die een deuk maakt in een trampolinedoek, zodat planeten er wel naar toe moeten rollen. Of als een steilewandrijder er rondjes omheen draaien. Een jaar na de publicatie zag Einstein in dat die gekromde ruimte ook kon trillen. Het is een minieme verandering. Als een zwaartekrachtgolf voorbijkomt, krimpt de ruimte een fractie of dijt ze een heel klein beetje uit.

Dat was lange tijd niet te meten, maar uiteindelijk zagen de fysici het effect van twee zwarte gaten die met elkaar samensmolten. Bij die klap kwam zoveel energie vrij dat de ruimte trilde als een plumpudding.