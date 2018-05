Voor deze patholoog zijn de lichamen van gestorven vluchtelingen meer dan een nummer

Indringend kijkt Pavlos Pavlidis (45) zijn bezoek vanachter zijn bureau aan. "Weet je het zeker? Kun je tegen nare beelden?" De forensisch patholoog steekt een sigaret op. "Wil jij er ook een?" Het is de voorbereiding op de narigheid die komen gaat: een serie foto's van in diverse stadia van ontbinding verkerende lichamen van migranten, die de oversteek vanuit Turkije naar Griekenland niet overleefd hebben.

In hoog tempo laat Pavlidis ze voorbij schuiven op zijn computerscherm, in zijn kantoor naast het mortuarium van het universitair medisch centrum van de stad Alexandroupoli. Als eerste het lichaam van een man op de grond in een klein hokje. "Een verlaten legerpost. Waarschijnlijk zocht hij hier beschutting. Overleden door onderkoeling", analyseert Pavlidis.

Vissers, boeren, grenswachten, gewone burgers...iedereen in deze regio kan lichamen aantreffen Pavlos Pavlidis, forensisch patholoog

Gezien de staat waarin het lichaam verkeerde en het vuil dat zich erop had opgehoopt, moet het er zeker twintig dagen gelegen hebben. Uiteindelijk werd hij gevonden door een boer. "Vissers, boeren, grenswachten, gewone burgers...iedereen in deze regio kan lichamen aantreffen."

Persoonlijke spullen die zijn aangetroffen bij de doden: gsm's, Turkse lira's, kettingen, bankpasjes, horloges. © Thijs Kettenis

Evros 'Deze regio' is het 196 kilometer lange stroomgebied van de rivier Evros, die de grens tussen het vasteland van Griekenland en Turkije vormt. Door dit gebied loopt een route voor vluchtelingen, die de afgelopen maanden weer sterk in gebruik toeneemt. 3000 mensen staken er vorige maand de rivier over, meldde VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Dat is bijna de helft als in heel 2017. En dat zijn dan alleen nog degenen die aangehouden en geregistreerd worden. Een onbekend aantal glipt tussen de grenswachten en politie door de illegaliteit in. Wie de oversteek niet redt en wordt gevonden, komt terecht bij patholoog Pavlidis. Dat zijn 371 mensen om precies te zijn, sinds hij in 2000 aan zijn baan begon. De volgende foto is van een man wiens gezicht zwart is geworden. Hij lijkt wel een mummie, en ogen heeft hij niet meer. Eruit gepikt door vogels, verklaart Pavlidis. Hij haalt een tabel tevoorschijn. "De helft komt om door verdrinking, 20 procent door onderkoeling." Zeker bij hoog water gaat de Evros hard, met verraderlijke stromingen. De te zwaar beladen bootjes slaan weleens om, niet zelden door onverwachte bewegingen van opvarenden in paniek. Veel van de migranten kunnen niet zwemmen. Dit jaar zijn er al twaalf lichamen bij Pavlidis gebracht, tegenover acht in het hele vorig jaar Pavlidis vermoedt dat slechts een fractie van de overledenen in zijn mortuarium belandt. "Het grootste deel verdwijnt in zee of komt ergens op de bodem van de rivier terecht. En we hebben geen contact met de Turken, dus ik weet niet hoeveel zij er vinden." Dit jaar zijn er al twaalf lichamen bij hem gebracht, tegenover acht in het hele vorig jaar. "Ik vrees dat het er meer worden, nu de route weer vaker wordt gebruikt." Tekst loopt door onder de foto Forensisch patholoog Pavlos Pavlidis in zijn kantoor. © Thijs Kettenis

Onbekenden De patholoog ziet het als zijn taak de doden te identificeren, zodat ze met familie uit het thuisland herenigd kunnen worden. Maar dat is meestal een lastige klus. De meesten dragen geen papieren bij zich. "Een ander probleem is dit", zegt hij. Hij haalt een foto tevoorschijn van een man wiens huid al deels is verdwenen, deels door toedoen van dieren. "Van het gezicht is nauwelijks iets over. Hier kan ik weinig mee." Wel zijn er foto's genomen van schoenen en kleren. "En als ze persoonlijke zaken bij zich hebben, nummer en bewaar ik die." Pavlidis trekt een schoenendoos open vol met doorzichtige plastic zakjes. Een voor een legt hij ze op zijn bureau. Mobiele telefoons, Turkse lira's, kettingen, een bril, medicijnen, een bankpasje, foto's, horloges. "Kijk, 'Heart to you' staat er op deze hanger", zegt Pavlidis. 'Agnoston', heeft hij op het etiket van het bijbehorende zakje geschreven. Van onbekenden. Daaronder een nummer dat correspondeert met dat van een DNA-monster dat hij naar de databank in Athene heeft gestuurd, en van een graf op de geïmproviseerde begraafplaats van een moefti vlak bij de grens. "Verreweg de meesten zijn moslim, dus ook als ik de religie niet kan vaststellen, gaan de lichamen daarheen. Acht liggen er op een christelijke begraafplaats." Pavlidis loopt het mortuarium in en maakt koelcel 14 open. -9,5 graden geeft de thermometer aan, als hij een groene lijkzak naar buiten trekt en open ritst. "Het enige wat ik van hem te weten ben gekomen, is dat het een moslim is. Het onderzoek is klaar. Zodra ik de koelcel nodig heb, gaat hij naar de begraafplaats." Het is Pavlidis tot nu gelukt 103 lichamen te identificeren. Alle informatie stuurt hij naar de Griekse politie en het Internationale Rode Kruis, in de hoop dat familieleden de weg naar die instanties weten te vinden. Maar tot nu toe is dat in slechts een handvol gevallen gebeurd. Toch blijft de patholoog zijn best doen. "Dat is mijn manier om duidelijk te maken dat deze lichamen meer zijn dan alleen een nummer."