Voor de wildplukker is de braam een verboden vrucht

De bramen hangen echter zo in de tuin dat het overhangend fruit - maar wellicht dat een rijdende rechter daar anders over denkt - toebehoort aan de eigenaar van de tuin.

Is dit wildpluk? Oprechte natuurbeschermers zullen adviseren de vruchten gewoon te laten hangen. Het is immers voedsel voor dieren.

Wildplukcursus

De wildpluk van bramen schijnt volgens ingewijden al jaren een fenomeen te zijn dat in belang toeneemt. Er zijn inmiddels al wildplukcursussen, voor beginners en gevorderden. De kans is groot dat op die cursussen naar het plukkersbelang wordt gekeken.

Staatsbosbeheer heeft daar echter een heldere kijk op. Wildplukken is simpelweg een vorm van stropen en daar staat een boete op. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer wijst het ANP er zelfs op dat een gevangenissstraf van een maand kan volgen. "Maar", zo klinkt het geruststellend, "zo lang je niet meer meeneemt dan voor eigen gebruik is er sprake van gedogen."

En eigen gebruik is dan gedefinieerd als niet meer dan een champignonbankje vol. Hoeveel boetes er uiteindelijk toch worden uitgeschreven is onbekend. De misdaadstatistieken in Nederland zullen zeker niet omlaag schieten als de bramenoogst een keer tegenvalt. En wie niet wordt tegengehouden door de boete: de vos schijnt de braam soms te bevuilen met de vossenlintworm. Dan maar een pot bramenjam bij de super halen.