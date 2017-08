Voor de slachtoffers van de flatbrand Londen is in het dure Kensington geen plek

Op het hotelbed ligt kinderspeelgoed. Een groene plastic dinosaurus en een voetbalknuffel. "Sorry dat het hier zo rommelig is", zegt Tomassina Hessel. "Maar we moeten slapen in het bed, spelen op het bed en we eten er ook vaak." Hessel overleefde de brand in Grenfell Tower in Londen, vandaag precies negen weken geleden. Maar sindsdien woont ze met haar driejarige zoontje Jessy in een hotel.

Lees verder na de advertentie

Ze is niet de enige. Van de ruim tweehonderd geëvacueerden hebben er pas veertien een nieuwe woning toegewezen gekregen. Alle anderen zitten nog in hotelkamers of in andere opvang, in afwachting van wat komen gaat. En dat terwijl premier May direct na de brand beloofde dat binnen drie weken iedereen weer een dak boven zijn hoofd zou hebben.

Ten minste tachtig bewoners kwamen om het leven, al houdt de politie er rekening mee dat het dodental nog altijd verder kan oplopen

"Ik vind het schokkend dat er zo weinig progressie is geboekt in al die weken. Elke keer hoor ik dat mijn hotelkamer weer met een paar weken is verlengd. Ik ben bang dat ik hier nog wel even zit", zegt Hessel terwijl ze met haar zoontje bloemen van klei maakt op het bureautje in de kamer.

Ze denkt nog dagelijks aan de brand. Ze woonde op de begane grond, in een rij huizen aangrenzend aan de toren. "Ik lag al te slapen toen ineens een buurman keihard op de deur begon te bonken. Hij vroeg of ik oké was. Ik had nog niet door wat er gaande was. Daarop ben ik mijn huis uitgegaan en zag ik de vlammen uit de toren komen. Ik wist meteen: dit gaan veel mensen niet overleven. Ik heb geluk gehad dat mijn studio niet is afgebrand, alleen is het, doordat gas en water zijn afgesloten, onbewoonbaar geworden."

Ten minste tachtig bewoners kwamen om het leven, al houdt de politie er rekening mee dat het dodental nog altijd verder kan oplopen.

Frustratie Het probleem is dat het stadsdeel Kensington en Chelsea, waar Grenfell Tower in staat, het duurste stukje van Londen is. Veel huizen zijn er meer dan een miljoen waard en nergens in de stad rijden er zoveel Ferrari's door de straten. Er zijn daarom nauwelijks vergelijkbare sociale huurwoningen beschikbaar om de overlevenden in te huisvesten. Ook in de aangrenzende stadsdelen is er weinig aanbod om iedereen snel een nieuwe woning te kunnen aanbieden. Tekst gaat verder onder de afbeelding © REUTERS Maar daar hebben nabestaanden en overlevenden geen boodschap aan. De frustratie en woede is enorm, zo valt op bij één van de tweewekelijkse bijeenkomsten waarbij bewoners vragen kunnen stellen aan de autoriteiten. In de Notting Hill Methodist Church zit de Conservatieve leider van de stadsdeelraad vooraan. Elizabeth Campbell, pas vier weken in haar functie nadat haar voorganger vanwege alle kritiek was opgestapt, probeert kalm uit te leggen dat het vinden van woningen langzamer gaat dan ze hoopte, maar dat ze op de goede weg zijn. "Het moet een eerlijk en transparant proces zijn", zegt ze, "dat heeft tijd nodig." "Dat horen we elke keer", schreeuwt Stuart Hill vanuit de zaal. "We willen antwoorden, we willen weten waar we aan toe zijn. Jullie beloven van alles, maar maken niks waar. Jullie willen ons hier niet meer. Jullie zijn een schande!" Daarop beginnen meer mensen in de zaal zich te roeren, de moderator heeft veel moeite de zaal tot bedaren te brengen. Maar Campbell kan niet meer zeggen dan dat ze er alles aan doet om het zo snel mogelijk op te lossen. Het is cruciaal dat er gerechtigheid komt voor de slachtoffers Theresa May Buiten de kerk moet ze onder politiebegeleiding naar haar auto, terwijl veel bewoners haar naschreeuwen. Dat het armere deel van deze rijke wijk zich achtergesteld voelt, is niet nieuw. Maar de brand heeft de woede onder de inwoners hier alleen maar verder versterkt. "Er zijn mensen vermoord door jarenlang wegkijken van de overheid", zegt Tomassina Hessel op haar hotelkamer. "Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als we de aandacht hadden gekregen die we verdienen."

Meer onveilige woontorens Het strafrechtelijk onderzoek zal ook kijken naar hoe de stadsdeelraad van Kensington en Chelsea heeft gehandeld in de nasleep van de brand, zo maakte de regering gisteren bekend. "Het is cruciaal dat er gerechtigheid komt voor de slachtoffers", zei Theresa May. Daarnaast is de afgelopen maanden na uitgebreid testen gebleken dat er 111 woontorens in Groot-Brittannië zijn die niet brandveilig zijn. In negentig gevallen gaat het om torens met sociale huurwoningen. In het zuiden van Londen hebben bewoners van vier woontorens van dertien verdiepingen hoog afgelopen week te horen gekregen dat ze binnenkort tijdelijk geëvacueerd worden omdat er in geval van een gasexplosie instortingsgevaar bestaat. Lees ook: Slachtoffers flatbrand Londen krijgen luxe-appartementen Lees ook: Hoe probeert Nederland een brand als in Londen te voorkomen

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.