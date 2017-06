Voor de oudere patiënt trekt de dokter extra tijd uit

Ik ben geen piekeraar”, zegt Helma de Ruiter (71) tegen verpleegkundige Hanneke van der Wal.

“Nou, dat weet ik nog zo net niet”, zegt haar man Bert.

De Ruiter repliceert: “Dat zeg jij nou altijd. Maar dat is gewoon niet zo.”

Van der Wal doet er het zwijgen toe in het kamertje in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Maar later zal ze vragen of Helma zich wel eens alleen voelt. Of somber. En ja, dat is wel eens zo. Van der Wal noteert het allemaal in haar papieren.

Nou heeft Helma de Ruiter op dit moment zeker reden tot piekeren. De pijn die de Drentse al zo lang voelde in haar schouder, is bepaald niet onschuldig gebleken. De boosdoener is een tumor die groeit vanuit de bovenkant van haar ribbenkast. Van het kwaadaardige soort, zo heeft ze zojuist bevestigd gekregen.

Vroeger zeiden artsen nog vaak ‘boven de 65 is het mooi geweest’. Maar veel ouderen zijn verder nog behoorlijk fit. Barbara van Leeuwen, arts

De medisch-technische oplossing is vrij duidelijk, legde de oncologisch chirurg uit. Er moet een stuk uit haar drie bovenste ribben weg om de hele tumor te verwijderen. Een ‘matje’ zal daarna de long beschermen en de overige ribben moeten voor stevigheid zorgen. Doe je dat niet, dan gaat die tumor alleen maar doorgroeien en stijgt de kans op gevaarlijke uitzaaiingen.

Nou, die behandeling wil De Ruiter best. “Maar kan ik dan nog wel zingen?” vraagt ze zich af bij de verpleegkundige. Want dat is haar grote hobby, ze had onlangs nog een uitvoering. “Dat zal in het begin best moeilijk zijn, en dat het weer helemaal goed komt kunnen we niet garanderen”, antwoordt Van der Wal.

Tot drie jaar geleden zou dit extra gesprek helemaal niet gevoerd zijn. Met een beetje geluk zou de arts ernaar vragen tijdens het reguliere consult. “Dat ging wringen”, zegt Barbara van Leeuwen, de arts van De Ruiter. “We zien steeds meer oudere patiënten met een tumor. Toen ik werd opgeleid zeiden artsen nog vaak ‘boven de 65 is het mooi geweest’. Maar veel ouderen zijn verder nog behoorlijk fit. Hoe bepaal je wat de beste behandeling is?”

De ogen van Van Leeuwen gingen acht jaar jaar terug open, toen een zeventiger op haar operatietafel belandde die uiterst broos bleek. Ademen ging uiterst moeilijk. “Als chirurg ben je blij dat je een tumor kan weghalen, daarvoor ben je opgeleid. Maar mijn onderbuikgevoel dat er iets niet klopte, kwam uit.” Een maand nadat hij het ziekenhuis verliet, overleed de patiënt aan een longontsteking. De operatie had hem weliswaar kankervrij gemaakt, maar met betere pijnbestrijding had hij misschien wel langer kunnen leven – en een stuk minder onprettig.

Van Leeuwen was heus niet de enige dokter met dit probleem en inmiddels hanteren veel ziekenhuizen extra vragenlijsten en testjes bij ouderen. Maar de Groningse chirurg vond dat er meer nodig was. “Met die lijsten haal je niet alle informatie boven tafel. Heel belangrijk is om te vragen naar de drijfveren van mensen. Wat willen ze nog in hun leven?”

Mensen die positief denken, die met tegenslagen kunnen omgaan, die kunnen het herstel na een operatie ook beter aan Barbara van Leeuwen

Veerkracht Onderzoek naar oudere patiënten is weliswaar nog een uitzondering, er wordt wel steeds meer bekend over de patiënten die de meeste kans maken op een succesvolle ingreep. En verrassend genoeg gaat het dan niet alleen om lichamelijke factoren als longfunctie. En zelfs niet alleen om bijvoorbeeld de vraag of mensen nog zelfstandig wonen en lichamelijk actief zijn. “Veerkracht is ook een belangrijke factor”, zegt verpleegkundige Van der Wal. Van Leeuwen: “Mensen die positief denken, die met tegenslagen kunnen omgaan, die kunnen het herstel na een operatie ook beter aan. Als iemand bijvoorbeeld een partner heeft verloren maar het leven toch weer zinvol heeft gemaakt, blijkt dat hij een stootje aankan. Heel anders dan de patiënt die zegt dat hij anderhalf jaar terug zijn kat heeft verloren en dat hij daar nog steeds niet overheen is. Dat is allemaal informatie die wij als arts niet boven tafel krijgen. Vroeger zouden de verpleegkundigen dat misschien wel eens opschrijven bij een opname, maar dat zou ik niet te horen krijgen.” Die psychologische veerkracht, en de helderheid van denken bij de ouderen, zijn bovendien een belangrijke voorspeller als het gaat om delier, een vaak pijnlijke staat van grote verwarring na een operatie die bij ouderen vaker voorkomt en die niet alleen de operatie maar ook het leven daarna flink kan verpesten. “Met een extra gesprek kunnen wij als artsen ook handen en voeten geven aan ons onderbuikgevoel als er iets niet klopt”, hoopt Van Leeuwen. Voor een operatie krijgt de dokter wel geld, voor een goed gesprek vaak niet Kortom, een patiënt die een operatie wil moet zich bij Van Leeuwen en Van der Wal maar zo gunstig en vrolijk mogelijk presenteren? “Minder operaties is niet ons doel”, benadrukt de chirurg. “Wel de behandeling die het best past bij de patiënt. Bijna iedereen kent wel een oudere uit zijn eigen omgeving die na een operatie nooit meer dezelfde is geworden. Dat willen wij voorkomen.” Een enkele keer krijgt een patiënt juist wel een operatie terwijl eerst is besloten van niet, zoals onlangs de tachtiger met uitgezaaide huidkanker die bij nader inzien zo fit bleek dat Van Leeuwen het erop waagde. Vaak wordt de behandeling aangepast, bijvoorbeeld minder intensief en zwaar. Maar een radicale ommezwaai kan ook. Neem de eveneens 80-jarige met darmkanker, bij wie de onderbuik zo ingrijpend verbouwd moest worden dat het nog maar de vraag was of ze na de operatie zelfstandig genoeg bleef. Die sprak met de verpleegkundige en die hield het op een stoma – kunstmatige darmafvoer – en pijnstilling. En zo woont ze nog steeds zelfstandig. “Anderhalf jaar na die keuze vond ze het nog steeds een goed idee”, zegt Van Leeuwen. Wie zich toch nog steeds beter wil voordoen dan hij is, kan in de kamer van Van der Wal wel eens flink door de mand vallen. Want de verpleegkundige doet ook geheugentesten en meet hoe snel een patiënt uit de stoel kan komen. En zo krijg je situaties zoals de patiënt van wie zelfs de kinderen dachten dat hij uiterst helder was, terwijl in het gesprek bleek dat zijn vrouw alles voor hem bedacht.

Snel uit stoel Dat zal bij Helma de Ruiter, die vandaag bij de verpleegkundige zit, niet gebeuren zo vermoedt Van Leeuwen. De Drentse verrast zelfs Van der Wal. Ze blijkt wekelijks twee keer te sporten, loopt elke dag minstens een half uur met de hond, doet zelf het huishouden, heeft nog nooit gerookt en houdt het bij een enkel glaasje advocaat per maand. Ze komt sneller haar stoel uit dan menig zestiger. Er zijn best veel ouderen die le­vens­ver­len­ging bovenaan zetten. Ook al betekent het dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen na een operatie. Toch is Van der Wal nog niet klaar. Ze legt een bord op tafel met vier rode schuifjes, die De Ruiter zelf kan bedienen. Hoe belangrijk vindt ze het dat de behandeling haar leven verlengt? De Ruiter denkt even na en schuift dan de knop halverwege. En hoe belangrijk vindt ze haar zelfstandigheid? Die gaat zonder nadenken naar boven, naar het maximum. “Dat kan heel sterk verschillen per patiënt”, zal verpleegkundige Van der Wal later toelichten. “Er zijn best veel ouderen die levensverlenging bovenaan zetten. Ook al betekent het dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen na een operatie.” Die mensen vinden het bijvoorbeeld belangrijk om partner of kinderen zo lang mogelijk mee te maken, of misschien is er wel een kleinkind op komst. Bij die groep kan er extra reden zijn om toch een operatie in te plannen, ook al kan hen dat op zijn minst tijdelijk bed-legerig maken. Een paar uur later vertelt Hanneke van der Wal over het extra gesprek met patiënte De Ruiter aan de artsen en verpleegkundigen in het multidisciplinair overleg. Hier komen alle ouderen aan bod en wordt de knoop doorgehakt. Het ideaal om met iedereen tijdig zo’n gesprek te voeren is niet altijd haalbaar. Dat blijkt uit de casus van de andere patiënt, die eigenlijk vooral uit nood is opgenomen omdat er behalve een tumor nog meer problemen speelden, van eenzaamheid tot alcohol.

Meer tijd nodig Bij dit overleg zijn ook de radiotherapeute aanwezig en twee internisten-ouderengeneeskunde van het ziekenhuis, onder wie Suzanne Festen. “Ik merk dat er in veel ziekenhuizen nog niet structureel wordt gekeken naar oudere patiënten”, zegt ze. “In een regulier overleg heb je een paar minuten per patiënt. Wil je echt goed kijken naar ouderen, dan heb je meer tijd nodig.” Festen en haar collega hebben alle gegevens paraat over bijvoorbeeld de gemiddelde levensverwachting van ouderen. Iemand als Helma de Ruiter heeft volgens de statistieken nog wel zeventien jaar te leven. Dus zou het zonde zijn om die operatie niet uit te voeren. Zeker omdat uitzaaiingen in de long op de loer liggen. En neem dan ook nog eens de fysieke en mentale topconditie van De Ruiter. Van der Wal citeert over de sta-op-en-wandel-proef: die deed de patiënte in 9,5 seconden. Goedkeurende geluiden van de artsen en verpleegkundigen De radiotherapeute knikt goedkeurend, de zaak is beklonken. Het is een bekend probleem in de Nederlandse zorg: voor een operatie krijgt de dokter wel geld, voor een goed gesprek vaak niet. Wie dus een goed gesprek voert waarop de patiënt afziet van de operatie, doet dat helemaal in zijn eigen tijd. “Bij zorgverzekeraars begint dat inzicht wel te groeien”, zegt chirurg Barbara van Leeuwen. Het UMCG is met de eigen verzekeraars in gesprek over een manier om deze methode niet langer verliesgevend te maken. Van Leeuwen: “Als het aan mij ligt zouden we deze aanpak bij veel meer tumoren en bij meer patiënten hanteren.” Aan het eind van de dag is Helma de Ruiter ingepland voor een operatie. Over een paar maanden is het zover. In het gesprek met de verpleegkundige keek ze al vooruit. “Wij wonen vlak bij een bejaardentehuis”, zei de zeventiger. “Als ik na de operatie niet in mijn eigen koor kan blijven zingen, dan ga ik daar met de mensen zingen. Hou ik toch de lol erin.” Helma de Ruiter en haar man heten in het echt anders. Hun namen zijn bij de redactie bekend. Lees ook: Minder ouderen onder het mes na extra gesprek

