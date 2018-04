Voor de Intercity Direct betaal je straks een euro minder toeslag buiten de spits

U kent ze vast wel. De rode toeslagpaaltjes op het perron voor de hogesnelheidstrein Intercity Direct. Vanaf volgende week tikt de paal 1,40 euro van uw OV-chipkaart af, in plaats van 2,40 euro. Tenminste, in de daluren. Spoorbedrijf NS probeert zo de enorme drukte in de spits op de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Amsterdam en Breda te verminderen.

Het is niet de enige maatregel. Vanaf mei worden de treinen op de hsl verlengd waardoor er 85 zitplaatsen bijkomen per trein. Dat is ook wel nodig, want een keer per uur rijdt de trein van Amsterdam via Breda door naar Brussel. In die trein zitten dus niet alleen binnenlandse, maar ook internationale reizigers. Vanaf januari 2019 zal het minder druk worden op dit traject, zegt NS-woordvoerder Ton Boon. “Dan komt daar elk uur een extra trein bij naar Brussel.”

De groep reizigers die met de Intercity Direct reist, is veel groter dan de NS eerder hadden verwacht. In 2017 groeide het aantal reizigers met 15 procent, ten opzichte van een algemene reizigersgroei van 0,8 procent. Tussen Schiphol en Rotterdam Centraal nam dat aantal zelfs met 25 procent toe.

Verleiden

Het is goed dat de NS proberen reizigers te verleiden in de daluren te reizen, zegt Arriën Kruyt van reizigersvereniging Rover. Maar het is volgens Kruyt nog niet voldoende om de problemen in de spits op te lossen. “Op de hogesnelheidslijn is het doordeweeks enorm druk. Eindeloos de capaciteit vergroten kan niet. We moeten ook in discussie over de werk- en schooltijden die de spits veroorzaken.”

De trein naar België is juist in het weekend erg vol, omdat veel Nederlanders dan een tripje maken naar Antwerpen of Brussel. Zo’n reisje wordt vanaf volgend weekend wel een stuk duurder, omdat deze trein over de hogesnelheidslijn gaat rijden en daarom een half uur sneller op de bestemming arriveert. Het is wel de vraag of dit een prijsstijging van 70 procent (van 55 euro naar 94 euro) rechtvaardigt, als je op het laatste moment boekt.

Kruyt van reizigersorganisatie Rover vindt van wel. “Een rit over hogesnelheidslijnen is over het algemeen duurder. En een internationale reis boekt men in de meeste gevallen toch van tevoren.” Wie een week van tevoren een weekendticket naar Brussel boekt betaalt 66 euro.

