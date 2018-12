Voor de bitcoin was 2018 een waar rampjaar - ‘De lol is eraf’

Hype, manie, waanzin. Superlatieven worden uit de kast getrokken als de bitcoin eind 2017 als een raket in waarde stijgt. Eerst kost een bitcoin een paar duizend dollar, in november 10.000 en vlak voor de Kerst eventjes bijna 20.000 dollar. Het is feest. In korte tijd harken durfinvesteerders miljoenen binnen. Families steken hun vermogen in bitcoins, of een van de andere zogeheten cryptomunten die alom opgang doen. In januari hebben 580.000 Nederlanders een cryptomunt in hun bezit, vier keer zoveel als vier maanden daarvoor.

Door diefstallen bij on­li­ne­cryp­to­beur­zen verdween een fortuin en er vertrokken mensen met opgehaalde poen Onderzoeker Reg van Steen

Niet veel later volgt de klap. Nog in januari zakt de bitcoin onder de 10.000 dollar, en neemt bijna al zijn soortgenoten mee in de ondergang. De bubbel waar veel economen voor waarschuwden lijkt geknapt, en naarmate het jaar vordert hebben steeds minder mensen het over crypto’s. ­Domineerde de bitcoin vorig jaar nog het gesprek tijdens de kerstborrel, een jaar later lijkt hij vergeten.

Waanzinnig op en neer “Het is een rampjaar voor de bitcoin en voor de hele cryptowereld”, zegt Reg van Steen. Hij is onderzoeker bij Kantar-TNS en volgt crypto­valuta, onder meer in opdracht van de financiële waakhond AFM. “We krijgen nu minder vragen naar gegevens over de cryptomarkt. De lol is eraf.” In de loop van het jaar blijven de bitcoin en andere munten in waarde dalen. Dreigementen van overheden – vooral in Azië – om handel in de munten te verbieden, zijn daar debet aan. “Ook is er behoorlijk wat gefraudeerd”, zegt Van Steen. “Door diefstallen bij onlinecryptobeurzen verdween een fortuin en er vertrokken mensen met opgehaalde poen. Die berichten helpen niet om beleggers enthousiast te maken.” Ook blijken die cryptomunten niet zo veel nu te hebben, zegt Van Steen. Het virtuele geld werd bedacht om mee te betalen, maar nu de waarde zo waanzinnig op en neer gaat, gebeurt dat nauwelijks.

Verdampt Sinds december vorig jaar is bijna 80 procent van de cryptomarkt verdampt, de bitcoin is nu rond 3700 dollar waard. Van Steen: “De gemiddelde consument zal dit jaar lang onthouden, voor het imago van crypto’s was 2018 een drama.” Toch blijven veel Nederlanders trouw aan hun cryptobezit. Kantar becijfert dat er in oktober nog 480.000 mensen zijn die cryptomunten in hun bezit hebben. Net als in januari heeft de meerderheid van de beleggers minder dan 1000 euro ingelegd. “De aankoop van bitcoins of andere munten kun je vergelijken met meedoen aan een loterij, en dit jaar win je niets. Mensen bewaren de munten nu in afwachting van betere tijden. Vermoedelijk is slechts een enkeling echt in de financiële problemen gekomen.”

Jonge, volatiele markt Voor beleggers bij het fonds Cyber Capital is het hopen op herstel. “Ondanks onze strategie die gericht is op de lange termijn, was het een heel zuur jaar”, zegt oprichter Boudewijn Rooseboom. “Zo’n harde val had ik eerlijk gezegd niet verwacht, hooguit een correctie. Wij hebben beleggers die er nu een jaar in zitten, die zijn hier niet blij mee.” Rooseboom geeft de moed echter niet op. “We zien dat professionele partijen zich blijven interesseren voor de technologie achter cryptomunten. Grote bedrijven als Google, de Amerikaanse beurs Nasdaq, maar ook De Nederlandsche Bank zijn er volop mee bezig.” Maar cryptobedrijven hebben het zwaar: zo ontsloeg Bitmain, een bedrijf dat toepassingen maakt om cryptomunten te delven, onlangs de helft van zijn bijna drieduizend personeelsleden. Rooseboom: “Zo zie je dat de cryptomarkt een heel jonge, volatiele markt is, waar het kaf nog van het ­koren moet worden gescheiden.”

Diefstallen kosten de markt vertrouwen Een fortuin aan cryptomunten, zoals de bitcoin, werd er dit jaar gestolen. Daarmee verdween het vertrouwen van ­beleggers in het systeem als sneeuw voor de zon. Het pijnlijkst was een roof in januari: bij het gerenommeerde Coincheck werd voor 526 miljoen dollar aan munten ontvreemd. De totale schade door diefstal is dit jaar meer dan 1 miljard dollar.

