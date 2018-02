Voor Cheryl Maas zitten de Spelen er al op

Het is een kwaal waar Maas eigenlijk een maand rust voor moet nemen, zegt ze na de teleurstellende kwalificatie op de big air. Maas sprong niet goed genoeg bij de eerste poging op het nieuwe olympische onderdeel. Bij de tweede keer ging het ook mis. Ze landde op haar billen. “Als ik de sprong in de training doe, lukt hij zeven van de tien keer. Als hij goed was gegaan, had ik hier meer dan 80 punten voor moeten krijgen. Normaal gesproken haal ik op big air ook altijd de finale.”

Met het missen van de finale zitten de Spelen voor Maas erop. Het onderdeel slopestyle ging vorige week ook niet goed. Maas eindigde in de achterhoede in een wedstrijd die door de harde wind ‘één grote loterij’ werd, zoals ze het zelf omschreef.

Bedreiging voor de wereldtop

De snowboardster uit Uden, die nu in Oslo woont met haar gezin, kwam in 2006 voor het eerst in actie op de Winterspelen in Turijn. Ze deed toen nog mee in de halfpipe en werd daar elfde. In Vancouver ontbrak ze, om zich in 2014 in Sotsji weer te melden toen slopestyle olympisch werd. Ze kwam niet verder dan een twintigste plek.

Haar olympische voorbereiding kwam dit seizoen in gevaar door een zware nekblessure

Op haar derde Spelen hoopte ze eindelijk het podium te halen. Maas liet in 2016 met goud op de big air op de x-games voor extreme sporten zien een bedreiging te kunnen zijn voor de wereldtop. Maar haar olympische voorbereiding kwam dit seizoen in gevaar door een zware nekblessure. Maas sprong bij een bruiloft in juni in het zwembad en brak daarbij haar nek. Het had niet veel gescheeld of ze was daarbij verlamd geraakt.

De snowboardster revalideerde en stapte zo snel mogelijk weer op haar board om zich te kwalificeren voor de Spelen. In december kwam daar de blessure aan haar hielen bij toen ze bij een landing te hard op haar hakken klapte. Het is een oude kwetsuur waar ze wel vaker last van heeft gehad. Maas reed er mee door en hoopte dat ze in Pyeongchang door de pijn zou kunnen bijten.

Zelfs nu haar Spelen voorbij zijn, heeft ze geen zin om rust te nemen. Haar seizoen loopt nog tot en met mei. Haar board gaat pas uit als de zomer aanbreekt. “Het is niet zo dat ik iets kapot aan het maken ben. Als het te erg zou zijn, zou ik wel direct stoppen.”

Cheryl Maas in actie tijdens de Spelen © Photo News

Als het aan haar ligt, staat ze er over vier jaar in Peking gewoon weer. Snowboarden is haar levensstijl. Zo lang haar lichaam het blijft doen, ziet ze geen enkele reden om te stoppen op professioneel niveau.