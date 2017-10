Voor als het ondenkbare gebeurt: het jodiumtablet

Een goede voorbereiding is het halve werk, vindt het ministerie van volksgezondheid. Daarom begint het volgende week woensdag met de verspreiding van jodiumtabletten aan ruim 3 miljoen mensen in gebieden rondom de kerncentrales.

Waarom? Een deel van Nederland had al jodiumtabletten in huis. In 2014 is besloten de schaal te vergroten, om beter aan te sluiten bij buurlanden Duitsland en België en de richtlijnen van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap. Bovendien scheelt het tijd als de pillen al in het medicijnkastje bij de mensen thuis liggen. Dat de overheid nu besluit meer tabletten uit te delen, betekent niet dat de kans op een kernramp is toegenomen.

Hoe werken de tabletten? Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen dat zich via de lucht verspreidt. Adem je dit in, dan komt het in je lichaam terecht. De schildklier neemt het vervolgens op, wat later schildklierkanker kan veroorzaken. De jodiumtabletten zorgen ervoor dat de schildklier vol zit met schoon jodium. Het radioactieve jodium wordt dan niet opgeslagen.

Bij wie komen ze terecht? Alle mensen tot en met 40 jaar in een straal tot 20 kilometer van de centrales (naast die in Borssele, drie in België en een in Duitsland) krijgen via de post een doosje jodiumtabletten. Daarnaast krijgen alle kinderen tot achttien en zwangeren in een straal tot 100 kilometer de pillen. Rond Petten is dit al eerder gebeurd. Kinderen tot achttien jaar hebben de meeste kans op schildklierkanker, daarom geldt voor hen een groter gebied. Voor mensen boven de veertig is het risico op schildklierkanker verwaarloosbaar. En hoe ouder, hoe groter de kans op bijwerkingen. Maar ook iedereen die niet binnen deze groep valt, kan de tabletten voor 2,95 euro kopen bij de apotheek of drogist.