Vonnis of geen vonnis, ultranationalist Seselj blijft streven naar een Groot-Servië

Seselj werkte zeker niet in stilte aan zijn herstel. Hij houdt zich vanuit Belgrado luidruchtig met politiek bezig. Hij is parlementslid voor de extreem-nationalistische Servische Radicale partij, die hij in 1991 mede oprichtte.

Zijn hoger beroepszaak dient bij het MICT, de organisatie die de laatste losse eindjes afhandelt van het Joegoslavië-tribunaal, dat eind vorig jaar zijn deuren sloot. Als Seselj er vandaag wel bij zou zijn geweest, had hij waarschijnlijk gehakt gemaakt van het MICT, net als hij jarenlang deed van het Joegoslavië-tribunaal.

Seselj maakte er een sport van het tribunaal te bespotten. Hij meldde zich weliswaar vrijwillig in 2003 nadat een aanklacht tegen hem was ingediend, maar hij deed er in de daaropvolgende elf jaar alles aan om het de rechters van het Joegoslavië-tribunaal zo moeilijk mogelijk te maken. Toen een rechter hem in 2012 vroeg voorafgaand aan de zitting op te staan, antwoordde hij: "Hoe kan ik voor jou opstaan? Je bent het slijk der aarde." Ook schold hij regelmatig in de rechtszaal en ging hij in hongerstaking. Zijn rechtszaak liep veel vertraging op.

Hoofdaanklager Serge Brammertz vond dat de rechters een grote hoeveelheid bewijs niet hadden gebruikt; hij tekende beroep aan tegen de vrijspraak van Seselj

Verbazing en woede Het enige moment waarop Seselj waarschijnlijk wel tevreden was met het tribunaal was toen hij twee jaar geleden werd vrijgesproken van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De rechter achtte niet bewezen dat hij als politicus met zijn opruiende taal Serviërs zou hebben aangezet tot oorlogsmisdaden, als moord, plundering en deportatie van niet-Serviërs. Het creëren van een Groot-Servië, dat onder andere delen van Kroatië en Bosnië omvatte, was een politiek doel van Seselj maar het impliceerde niet dat hij zelf misdaden had begaan, oordeelde de rechter. Het vonnis leidde bij deskundigen, slachtoffers en juristen tot verbazing en woede. Volgens hoofdaanklager Serge Brammertz hadden de rechters een grote hoeveelheid bewijs niet gebruikt; hij tekende beroep aan tegen Seseljs vrijspraak.