Vonnis in Simons-zaak poetst de regels van het internet op

Nee, je kunt niet al je hoekige meningen zomaar op Facebook gooien. En ja: ook uitlatingen op internet, ook al worden ze maar door een paar mensen gelezen, vallen onder de openbaarheid. De rechtbank in Amsterdam nam vandaag uitgebreid de ruimte om de straffen toe te lichten voor 20 van de 22 mensen die politica Sylvana Simons digitaal hadden lastig gevallen. De vrijheid van meningsuiting gaat ver, onderstreepte de rechter, zeker als het om tegengeluiden gaat, maar houdt op waar belediging of discriminatie begint.

Lees verder na de advertentie

De vrijheid van meningsuiting gaat ver, maar houdt op waar belediging of discriminatie begint

Tijdens de zittingen van deze megazaak half april ging het nauwelijks over dat principiële punt van de vrijheid van meningsuiting. De verdachten lieten vorig jaar als het ware ‘een digitale boer’ toen ze naar aanleiding van Simons’ optreden in het Zwarte Pietendebat en haar toetreding tot DENK, schreven dat zij een ‘Bokito’ of een ‘roetmop’ was, en gingen vervolgens over tot de orde van de dag. Ze hadden geen idee waarom de politie hen later uitnodigde voor een gesprek op het bureau. De meesten waren hun oprisping alweer vergeten.

Toch logen hun teksten er niet om. De rechtbank plaatste in de vonnissen die beledigende en discriminerende uitspraken in het juiste perspectief . In opvallend toegankelijke taal legde zij uit wat als ‘digitale aanranding’ kan worden gezien, en constateerde dat veel mensen online kennelijk gemakkelijker over de schreef gaan dan in het ‘normale leven’. Het is weliswaar gemakkelijk, maar het kan níet, aldus de rechter. Het feit dat mensen het niet met Simons eens zijn, kan nog geen vrijbrief zijn haar te beledigen.

Onbekende regels Met dit heldere vonnis poetst de rechtbank eigenlijk spelregels op voor het online discussiëren en reageren. Nieuwe regels zijn niet nodig, want de wet is behoorlijk duidelijk over wat er kan en niet kan binnen de vrijheid van meningsuiting. Het probleem is echter dat veel burgers die achter hun computer opeens meningen ‘openbaren’, die regels niet kennen. De man die in een zelf samengesteld filmpje het hoofd van Simons had gemonteerd op een gelynchte zwarte Amerikaan, kreeg de zwaarste straf: een werkstraf van 80 uur. Andere digitale belagers kregen kortere werkstraffen en boetes tot 450 euro. De rechtbank heeft de straffen ietwat getemperd omdat justitie de afzonderlijke zaken die doorgaans bij de politierechter thuishoren, heeft gebundeld tot één megazaak. Die trok veel publiciteit en is door een meervoudige kamer behandeld. Dat laatste blijkt straks ook uit het strafblad van de veroordeelden, waardoor het lijkt alsof ze voor een veel zwaarder delict zijn veroordeeld. De rechter hield ook rekening met het feit dat alleen de 22 mensen zijn vervolgd op aangeven van Sylvana Simons, terwijl er in die dagen duizenden kwetsende opmerkingen over haar de ronde deden. De nu veroordeelde 'reaguurders' mogen zich volgens de rechter niet als ‘kop van Jut’ voelen. Deze uitspraak geeft aan dat er grenzen zijn aan wat je in de openbare ruimte kunt zeggen Sylvana Simons Simons zei 'erg blij' te zijn met de uitspraak. “Ook als samenleving mogen we blij zijn. Deze uitspraak geeft aan dat er grenzen zijn aan wat je in de openbare ruimte kunt zeggen.” De hoogte van de straffen speelt bij haar geen geen rol. “Veel belangrijker is het signaal dat wordt afgegeven. Ik hoop dat mensen zich er voortaan bewust van zijn dat wat ze zeggen effect en persoonlijke consequenties kan hebben.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.