Volleybalvrouwen winnen 'tussendoortje’

De tussenronde voor de volleybalsters op het EK in Azerbeidzjan en Georgië deed de naam eer aan: een snel tussendoortje tegen Kroatië, goed voor het broodnodige zelfvertrouwen. De echte test volgt morgen tegen Italië.

Het was een beetje morren, het afgelopen weekend bij de volleybalvrouwen op het EK volleybal. Het spel was stroef, de automatismen waren deels zoek. Waar was de vorm gebleven die er was op het WK-kwalificatietoernooi, vorige maand in Rotterdam?

Vijf wedstrijden werden toen gewonnen, allemaal 3-0. Maar zo op de cruise control gaat het dit EK niet. Nederland was in de poulefase tegen België en Tsjechië wisselvallig, en kreeg met een 3-0 nederlaag een forse dreun van topland Servië.

De tussenronde tegen Kroatië was dus weer een test voor de ingetogen bondscoach Jamie Morrison, die langs de lijn veel minder staat te springen dan zijn voorganger Giovanni Guidetti. Door Morrison maakte emotie langs het veld plaats voor zakelijkheid, en dat bleek afgelopen weekend onder druk nog steeds wennen.

De spelers en coach moesten elkaar ‘ergens in het midden vinden’, zei Morrison tijdens het WK-kwalificatietoernooi in Rotterdam vorige maand. Hijzelf moest meer passie tonen, laten zien dat hij mee kan leven tijdens een wedstrijd. Zijn speelsters moesten vertrouwen hebben in zijn aanpak, die is gebaseerd op statistieken.

Dat leek deze zomer steeds beter te gaan, met als beste toernooi dat WK-kwalificatietoernooi. Maar zondag tegen Tsjechië hief Morrison af en toe zijn handen uit frustratie als zijn speelsters verdedigend niet goed stonden. Toch bleef hij vooral tactisch coachen. Bijna bracht hij te laat Celeste Plak binnen de lijnen. Zij zorgde er met haar ‘powervolleybal’ (of: ‘Plakpower’) voor dat Nederland een achterstand van 19-14 goedmaakte en set vier alsnog won.

Het was een herinnering dat je met energie en opportunisme wedstrijden kan winnen. Mits de rest goed staat, uiteraard. Nederland was in de poulefase vooral verdedigend niet goed. Het was ‘sloppy’ volgens aanvoerster Maret Balkestein-Grothues. Slordig dus.

Automatismen

De tussenronde was een goede gelegenheid om weer in automatismen te komen. Kroatië, dat derde was geworden in een andere poule, was geen partij voor Nederland. Voor het eerst dit toernooi was er weer servicedruk, onder meer van Lonneke Sloëtjes. Het is een wapen waar veel op is geoefend.

Voor het eerst ook eindigden de lange rally’s in Nederlands voordeel. Kroatië kreeg geen kans en Nederland liep in de eerste twee sets uit naar een ruime voorsprong. Met 25-18, 25-8 leek het snel beslist. Toch nam Kroatië nog een 0-6 voorsprong in set drie, maar Nederland kwam terug, en via de sterke invalster Celeste Plak werd het 25-21.

In de kwartfinale, woensdag, volgt de tweede échte test van dit EK. Dan wacht een uitgerust Italië, dat dit EK ook tot de favorieten behoort en de tussenronde niet hoefde de spelen. Een tweede kans, zoals na Servië, is dan niet mogelijk. Een verlies betekent uitschakeling, en dat zou voor een team als Nederland eigenlijk te vroeg in het toernooi zijn.