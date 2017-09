Volleybalvrouwen met moeite naar tussenronde

Voor de volleybalvrouwen verloopt het Europees kampioenschap in Azerbeidzjan en Georgië vooralsnog precies als verwacht. Overwinningen op België en Tsjechië, een nederlaag tegen Servië. Maar zo vanzelfsprekend als het lijkt, is het allesbehalve.

België en Tsjechië waren vorige maand op het WK-kwalificatietoernooi met twee keer 3-0 geen partij voor de Nederlandse vrouwen. Servië is de nummer drie van de wereld. Daarom was rekening gehouden met twee overwinningen en een nederlaag voor een plek in de tussenronde, als nummer twee van de poule.

Moeizaam

Toch gaat het dit EK moeizaam. Zo werd het gisteren weliswaar 3-1 tegen Tsjechië, maar het was voornamelijk aan het harde slaan van Celeste Plak te danken dat Nederland de vierde set nog met een eindsprint won. Tsjechië leek namelijk met een ruime voorsprong op een vijfde set aan te sturen.

Het is werken voor Oranje op het EK. Het doel is het podium, maar de moeizame winst op Tsjechië en het verlies tegen Servië van afgelopen zaterdag liet zien dat de ploeg dit toernooi nog niet op het niveau van de echte toplanden is.

Een positieve noot: het gemis van Robin de Kruijff laat zich steeds minder voelen

De nederlaag tegen Servië was bovenal zuur omdat het na één set eigenlijk al een gelopen wedstrijd was. Nederland speelde die eerste set vol energie, nam een voorsprong van vijf punten, maar verspeelde uiteindelijk vier setpoints.

De beste speelster van Servië, Tijana Boskovic, was er bijna persoonlijk verantwoordelijk voordat Nederland die eerste set verloor. Haar harde slagen, aangevuld met keiharde services, zorgden voor de nodige 'ketsers'. Dat zijn ballen die niet onder controle kunnen worden gehouden. Uiteindelijk werd het 3-0 voor Servië. Een forse nederlaag, die liet zien dat Nederland niet dé favoriet is voor de titel.

Een positieve noot: het gemis van Robin de Kruijff laat zich steeds minder voelen. De Kruijff, middenaanvalster, ging bij een training vlak voor het EK door haar enkel. Zelf zat ze dit weekend lachend met haar voet omhoog, maar op het veld was haar gemis zeker in de eerste verloren set tegen België nog zichtbaar. Tegen Tsjechië ging het al een stuk beter zonder De Kruijff. Ze was niet inzetbaar voor de poulefase, maar mogelijk maakt ze een rentree in de tussenronde op dinsdag, tegen Kroatië. Als Nederland die tussenronde wint, volgt donderdag de kwartfinale.