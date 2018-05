Volleybalsters willen sneller groeien dan de concurrentie

De Nederlandse volleybalvrouwen waren alles behalve goed op elkaar ingespeeld aan het begin van de Volleyball Nations League. Veel speelsters konden na de play-offs bij hun club vrijwel direct door naar Rusland om daar te spelen voor Oranje. "Celeste Plak had drie dagen om met ons te trainen", vertelt bondscoach Jamie Morrison aan de vooravond van het drieluik tegen Polen, Zuid-Korea en Brazilië. "Lonneke Slöetjes zagen we pas in Rusland."

Dit leverde een onhandige trainingssituatie op. "Als we iets nieuws wilden proberen, kon dat niet meteen", legt de bondscoach uit. "En als ik iets afsprak met vier speelsters, moest ik zorgen dat het hele team op de hoogte werd gebracht, zodat iedereen hier zelf op ging trainen."

Toch kan dit gedoe volgens Morrison iets opleveren. "Tijdens de kwalificaties voor de Olympische Spelen zullen we steeds in deze situatie zitten", zegt hij. "We moeten nu heel goed worden in het omgaan met dit proces."

Oranje won tot nu toe vijf van de zes duels in de Nations League. En niet alleen daarom is de magere voorbereiding volgens Morrison geen reden tot zorg voor de komende wedstrijden in Apeldoorn en Rotterdam. "Ieder team bevindt zich in deze positie", zegt hij. "Wij gaan ervoor zorgen dat we beter met de situatie omgaan dan de andere teams." Om kans te maken op de titel is het volgens de bondscoach vooral belangrijk om iedere wedstrijd als een leermoment te zien. "Wij worden beter, maar Brazilië, Servië en de Verenigde Staten worden ook beter. Het is ons doel om sneller te groeien dan de andere teams."