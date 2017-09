Volleybalsters weer naar finale van Europees kampioenschap

Het basisteam van bondscoach Jamie Morrison bestond net als in de met 3-0 gewonnen kwartfinale tegen Italië uit Robin de Kruijf, Laura Dijkema, Lonneke Slöetjes, Maret Balkestein-Grothues, Anne Buijs, Yvon Beliën en libero Kirsten Knip.

Onder toeziend oog van de president van Azerbeidzjan, Ilham Alijev, pakte het thuisland vroeg in de eerste set een kleine voorsprong, die het niet meer uit handen gaf. In de tweede set was het juist Nederland dat een voorsprong van enkele punten pakte en vasthield. Dat leidde uiteindelijk tot de setwinst.

In de derde set pakte de ploeg van Morrison na een achterstand van 10-9 zeven punten op rij, waarna het relatief eenvoudig de setwinst binnenhaalde. De vierde set nam de spanning toe en liet Oranje na een voorsprong van 22-17 Azerbeidzjan vijf keer op rij scoren. Nederland kwam desondanks op matchpoint, maar benutte deze niet. Azerbeidzjan maakte daarna geen fout: 27-25. De Nederlandse vrouwen kregen de National Gymnastics Arena in de Azerbeidzjaanse hoofdstad echter weer stil door de vijfde set naar zich toe te trekken.

In de finale speelt Oranje zondag tegen de winnaar van het duel tussen Servië en Turkije, dat onder leiding staat van Giovanni Guidetti. De Italiaanse coach pakte twee jaar terug met Oranje zilver op het EK, dat toen in Nederland plaatsvond. In de finale was Rusland destijds met 3-0 te sterk.

