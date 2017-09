Volleybalsters raken precies op tijd in vorm

De Nederlandse volleybalsters lachen altijd. Zeker nu ze voor het eerst een hele wedstrijd overtuigden: in de kwartfinale van het EK in Azerbeidzjan en Georgië tegen Italië werd het in slechts vijf kwartier 3-0 in sets.

Lees verder na de advertentie

In een bijzonder slecht gevuld stadion in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, liep Laura Dijkema gisteren na belangrijke punten juichend een rondje over het veld. Ze kon het vaak doen, want Nederland kwam tegen Italië geen moment in de problemen. En dat is opvallend, na een moeizame poulefase. Twee redenen waarom het gaat lopen op het EK, en één valkuil.

De service is een van de aspecten van het spel waar Nederland lang op heeft geoefend

Service "Focus met de service op de libero, zij is passend een beetje shaky", zei bondscoach Jamie Morrison tijdens een time-out halverwege de derde set. Yvon Beliën luisterde en prompt maakte Nederland drie punten op rij. Het was het beslissende sprintje dat Italië niet meer te boven kwam. De service is een van de aspecten van het spel waar Nederland lang op heeft geoefend. Aan de hand van statistieken is nu al zichtbaar dat dat spelonderdeel veel punten oplevert. Want een tegenstander onder druk zetten, betekent ook dat het aanvalsspel van die ploeg wordt bemoeilijkt. Zo kreeg gisteren Paola Egonu weinig optimale ballen. De nog maar achttien jaar oude Italiaanse topspeelster slaat als ze in vorm is per wedstrijd gerust anderhalve set aan punten bij elkaar. Gisteren 'slechts' vijftien, minder dan zowel Anne Buijs (zeventien punten) als Lonneke Slöetjes (21 punten). Al moest libero Kirsten Knip wel een keer zo snel bukken voor een kanonskogel dat ze er tijdelijk wat last aan haar onderrug van overhield. Maar Egonu was in toom gehouden, en daarmee de hele Italiaanse aanval.

De bank Bondscoach Morrison wil dat zijn speelsters elkaar op elk moment kunnen vervangen. Dit EK laat Nederland daardoor zien dat het een brede selectie heeft, met veel wapens. En niet, zoals Italië, slechts één aanvalsplan. Celeste Plak redde met haar powerballen Nederland in de vierde set tegen Tsjechië en is misschien wel de beste invalster op dit EK. Of wat te denken van Anne Buijs, gisteren tegen Italië uitblinkster. Ze begon het toernooi op de bank, maar kwam na één set in het toernooi in het veld voor Nika Daalderop. Ze gaf haar plek niet meer weg. Nicole Koolhaas vulde de plek van de geblesseerde Robin de Kruijf in de poulefase wat onwennig in, maar speelde in de tussenronde zeer verdienstelijk. De Kruijf nam tegen Italië haar plek weer in. Tijdens haar revalidatie werkte ze aan verschillende YouTube-vlogs, nu lijkt ze zich weer volledig op Oranje te concentreren.