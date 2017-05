Volleyballers voor het eerst sinds 2002 weer naar het WK

Het is bij punt 26 voor Nederland in de tweede set dat Jasper Diefenbach een koprol achterover maakt. De set is voor Oranje. Iedereen loopt naar de bank, maar de 29-jarige aanvoerder viert het feestje in zijn eentje. Want hij voelt: nu Nederland deze set te pakken heeft, kan het bijna niet meer misgaan. Oranje gaat naar het WK, volgend jaar in Italië en Bulgarije.

Lees verder na de advertentie

Het was rekenen, gisteren in Omnisport in Apeldoorn bij Nederland-Slowakije, de laatste wedstrijd van het WK-kwalificatietoernooi. Winnen was niet per se noodzakelijk voor Nederland. Eén set winnen kon al voldoende zijn, als Slowakije in totaal maar geen 25 punten meer maakte dan Oranje. En dan zou het eerste WK sinds 2002 een feit zijn.

Verjonging Het was spelen voor een droom, voor het op dit moment hoogst haalbare, zoals Diefenbach vooraf zei. Niemand van de Nederlandse selectie was er in 2002 bij. Dat kwam door de lange tussenperiode waarin het team niet goed genoeg was, maar ook door de keuze van bondscoach Gido Vermeulen voor verjonging in de selectie. Een proces dat vorig jaar werd ingezet. Een jaartje eerder dan de meeste landen, die daar meestal een naolympisch jaar voor kiezen. Alles om zo dit jaar om resultaat te kunnen spelen. Hoewel verjongd, stelde Vermeulen gisteren in eerste instantie zijn meest ervaren team op. Met Diefenbach, die zich een echte aanvoerder toonde. Hoewel hij ‘stijf stond van de spanning’ verdween de glimlach niet van zijn gezicht. Een sprong-high-five voor Daan van Haarlem, even knielen voor een low-five met Robbert Andringa: het was op zijn manier iedereen oppeppen. Want de druk stond erop bij de Lange Mannen, die wisten dat dit toernooi de beste kans op plaatsing was in lange tijd. Aan het thuisvoordeel hing een geplaatste status vast, waardoor Nederland op papier in ieder geval zwakkere opponenten tegenkwam. Er was veel spanning, er zat zoveel druk op, maar na die ene gewonnen set viel er een last van ons af. Jasper Diefenbach

Competitie Ook over het speelschema was nagedacht. Met vier overwinningen in vijf dagen werd in Koog aan de Zaan en in Apeldoorn opgebouwd naar de beslissingswedstrijd tegen de Slowaken. Een wedstrijd die wat knullig begon, zoals Diefenbach analyseerde. “We verliezen de eerste set eigenlijk onnodig met 25-27.” Maar toen volgde de koprol van Diefendach. “Het was pure ontlading”, zegt hij. “We hebben er niet over gesproken, maar we wisten dat we in principe aan één set genoeg hadden. Er was veel spanning, er zat zoveel druk op, maar dat moment viel er een last van ons af.” De derde set ging naar Slowakije. Als gevolg van de competitieopzet was opeens het vierde punt in set vier het belangrijkste moment van de wedstrijd. Met dat punt sloeg Nederland zich naar het WK. Al werd het niet direct gevierd. Dat gebeurde pas toen de set met 25-16 binnen was. En omdat ook de vijfde set werd gewonnen, bleef Nederland dit toernooi ongeslagen. We zijn een ploeg in opbouw, hebben zware wedstrijden op een WK nodig. Jasper Diefenbach Het is eindelijk een succes voor de mannenploeg, die de laatste jaren op resultaat voorbij werd gelopen door de Nederlandse vrouwen en de beachvolleyballers. Een heel belangrijke stap voor de mannen, zegt Jasper Diefenbach. “We zijn een ploeg in opbouw, hebben zware wedstrijden op een WK nodig. Alleen op die manier kunnen we beter worden, zeker als we nog een stap hoger willen: naar de Spelen van Tokyo.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.