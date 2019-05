Volleyballer Wytze Kooistra stopt ermee. 'Winst op Brazilië was een hoogtepunt.'

Na bijna twintig jaar in de top te hebben gespeeld, is de rijke volleybalcarrière van Lycurgus-speler Wytze Kooistra bijna ten einde. Doordat Lycurgus gisteren in een spannende wedstrijd in Doetinchem Orion versloeg (2-3), moet een vijfde duel de beslissing brengen in de strijd om de landstitel. Die wedstrijd is aanstaande zondag in Groningen, waarna de 36-jarige Kooistra afscheid neemt.

"Ik speel en werk in Groningen en het op en neer reizen (Kooistra woont in het Drentse Noord-Sleen, red.) vergt veel tijd", verklaart de 2,09 meter lange Drent zijn besluit om te stoppen. "Fysiek gaat het nog wel, al merk ik wel dat het steeds zwaarder wordt. Ik heb gewoon het idee dat het allemaal op zijn einde loopt."

Hoogtepunten

Vier jaar geleden keerde Kooistra terug in de Nederlandse volleybalcompetitie, na tien jaar voor clubs in Italië, Polen en Griekenland te zijn uitgekomen. Zijn tijd in Italië, en dan vooral die in Rome, ziet hij als een van de hoogtepunten van zijn carrière. "In Italië is ontzettend veel aandacht voor het volleybal. Per week worden drie wedstrijden live uitgezonden. Als je dan in de top staat van de statistiekenlijstjes, dan is dat wel een hoogtepunt, ja."

Kooistra schaart ook het verslaan van Brazilië (0-3) tijdens de World League van 2010 in dat rijtje. Er was geen prijs aan verbonden, voor de 253-voudig international was het niettemin onvergetelijk. "Zonder grote toernooizeges, zijn het dit soort overwinninge die je bijblijven. Brazilië (olympisch kampioen van 2004 en zilver op de Olympische Spelen van 2008, red.) gaat in eigen huis echt niet zomaar onderuit."

Na zijn terugkeer bij Lycurgus in 2015 besloot Kooistra te stoppen als international, om daar destijds direct aan toe te voegen 'nog steeds erg ambitieus' te zijn. Hij hoopte het publiek in Groningen nog 'mooie dingen' te kunnen laten zien.

Hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Toen Kooistra zijn rentree maakte bij Lycurgus was de prijzenkast in Groningen leeg, maar de laatste jaren werd die redelijk goed gevuld met drie landstitels, een beker en vier supercups. Kooistra benadrukt dat het succes van Lycurgus in de laatste jaren beslist niet alleen door hem komt, maar hij denkt wel dat hij een stempel heeft kunnen drukken op het spel van zijn team. “Je ziet dat de manier waarop je in het veld staat wordt gekopieerd. Ik heb dat vroeger ook afgekeken van oudere spelers."

Volgens Kooistra zaten de Groningers al jaren dicht tegen succes aan en dan is er niet heel veel extra nodig om uiteindelijk echt prijzen te winnen. "Een speler kan in dat geval doorslaggevend zijn.”