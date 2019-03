Volle tribunes, lege handen voor Nederlandse rugbyers

Nederland en Portugal zijn al drie jaar elkaars grote concurrenten in de Europe Trophy. De winnaar van dat onderlinge duel mag spelen om promotie naar de Europe Championship. Twee keer op rij zegevierde Portugal over Nederland, maar verloor het Zuid-Europese land het duel om promotie, in 2017 van België en vorig jaar van Roemenië. En dus troffen Nederland en Portugal elkaar dit jaar weer in de Europe Trophy.

Zaterdag moest het dan eindelijk gebeuren, de eerste overwinning van Nederland op Portugal, waardoor de formatie van Gilbert uitzicht zou krijgen op de zo lang gewenste promotie. Het nationaal rugbycentrum aan de Bok de Korverweg in Amsterdam was met 3500 toeschouwers volgepakt en voor het eerst in de geschiedenis werd een wedstrijd van het nationale vijftiental live op televisie uitgezonden. Ja, zei Gilbert vooraf, dit is hét moment om Portugal te verslaan.

Het kwam er niet van. In een wedstrijd die werd beïnvloed door de straffe wind die recht over het veld stond, had Portugal, met veel spelers uit de sterke Franse tweede divisie, weinig te duchten van Nederland. De Portugezen hielden de defensie gesloten en waren in de omschakeling sneller en technisch vaardiger dan de Nederlanders. Het werd 5-18, met in de laatste minuut de eer reddende try van Keiran Hogg.

Veel jonge spelers hebben de weg naar het buitenland reeds gevonden, zoals Kevin Krieger (20, Montpellier), Wolf van Dijk (20, Ayr Rugby Club), Jasey van Kampen (20, Aurillac), Quinten Koster (20, Loughborough), terwijl Siem Noorman (20) vorig seizoen speelde bij Dendermonde. Volgens Visser (28) is het voor de jeugd noodzaak om de zwakke Nederlandse competitie te verlaten. “Het is de enige manier om beter te worden.”

Portugal mag weer op de deur van de Europe Championship kloppen – ervan uitgaande dat de overige duels worden gewonnen – en Nederland moet opnieuw beginnen in de Europe Trophy. Zonder Gilbert, die na elf jaar terugkeert naar zijn familie in Botswana. Een vertrek dat wordt betreurd, ook door winger Sep Visser. “Wat hij heeft gedaan, is heel knap. Hij heeft een hoop spelers bij elkaar gehaald en er een groep van gemaakt. We hebben grote stappen gemaakt.”

Lange weg

Na zijn laatste officiële thuiswedstrijd als bondscoach zegt Gilbert trots te zijn op de progressie die het rugby in Nederland de laatste jaren heeft doorgemaakt. Hij wijst naar de volle tribunes en memoreert het feit dat de wedstrijd in een land zonder echte rugbytraditie rechtstreeks op televisie te zien was. “Dat we hebben verloren is jammer, maar dat is sport.”

De Zuid-Afrikaan hoopt dat hij een goed platform voor de jeugd achterlaat, maar weet dat er nog veel moet gebeuren. Promotie naar de Europe Championship is in zijn ogen van vitaal belang, omdat het niveau in wedstrijden tegen sterkere landen omhoog gaat. “Het rugby hier moet professioneler worden.” Terwijl hij die woorden uitspreekt, realiseert Gilbert zich dat er een lange weg te gaan is.